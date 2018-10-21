統獨再現 柯：政治文化必須改變

2018年10月21日 01:15 中國時報 林縉明 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

喜樂島聯盟、民進黨分別在台北、高雄舉辦「反併吞」活動，讓統獨牌再次成為選舉操作議題。台北市長候選人柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒昨表示，柯市長盼改變台灣政治文化，政治不用那麼肅殺，也不必靠拚場拉抬士氣，但對各團體辦活動予以尊重；高雄市長候選人韓國瑜則痛批對手陳其邁，又走回拚政治老路，眼中只有選票。

面對南北「反併吞」尬場，林昆鋒表示，柯市長政治主張就是不必整天喊殺喊打，應該把焦點放在如何貼近民眾生活，把市民小事當成市府的大事，貼近感受民眾生活，這也是民眾長期支持市長的理由，不過，對於各團體動員辦活動則予以尊重。

民進黨在高雄舉辦「反併吞、反介入」遊行，強調大陸藉假消息、假新聞介入台灣選舉，甚至喊出若韓國瑜當選「大街小巷將插滿五星旗」。

韓國瑜指出，高雄這場盛大集會，最主要目的是為了挽救綠營高雄市長選情，過去每逢選舉，民進黨就搞意識形態對抗，如今完全執政了，所謂「當家不鬧事」，他認為這種泛政治化的集會，已無法獲得多數市民認同。

「高雄真的不要再拚政治了！」韓國瑜說，高雄市民現在最關心如何拚經濟，需要新的市長帶領他們迎接好日子，只要當選高雄市長，他一定帶頭全力衝經濟，讓擁有優異條件但沉睡已久的高雄巨人甦醒，未來經濟發展一定會讓各界刮目相看。

(中國時報)