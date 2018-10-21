大小綠一搭一唱 包裝中間形象

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中國時報
／北京報導

喜樂島聯盟上街遊行，甚至到民進黨中央黨部表達台獨訴求。大陸涉台學者認為，兩黨關係微妙，雙方是在「一唱一和」，畢竟理念一樣，只是策略手段不同，並可藉此營造民進黨走中間路線，以獲取中間選民支持；學者稱，到了2020年總統大選，民進黨仍會團結各種大綠小綠，並不會因此就代表綠營分裂。

廈門大學港澳台研究中心主任李非受訪表示，民進黨跟喜樂島的理念相近，只是喜樂島表現激烈，民進黨採柔性、漸進方式，雙方在方法策略上不一樣，但目標一致，在選舉前遊行，反而是在幫助民進黨。

李非認為，雙方是一唱一和，替民進黨「包裝」，以營造出民進黨是走中間路線，「拿更激進團體當擋箭牌，營造出我（民進黨）不是要搞台獨，甚至還擋下深綠的形象」，將有利民進黨爭取中間選民支持。

他表示，民進黨畢竟握有行政資源，喜樂島則只是嘴巴喊喊、上街鬧鬧，能實質推進台獨的，仍是民進黨當局，因此大陸還是會更關注民進黨的一舉一動。

北京聯合大學台研院副院長李振廣受訪表示，喜樂島與民進黨的關係很微妙，這樣的遊行也像是一種「撒嬌」，看似有矛盾，其實還是很親密，他相信這只是綠營內部的小打小鬧，不會視為泛綠分裂，「即使喜樂島對民進黨有所抗議，將來到2020年領導人選舉，還是會團結一致」。

他認為，喜樂島是想要搶占台獨的話語權，要「帶領」民進黨向前衝，而不是聽命於民進黨，但畢竟作為台灣政治光譜最極端的一部分，影響的選民非常有限。

針對喜樂島聯盟推動的公投正名等活動，大陸國台辦發言人馬曉光過去表示，偉大祖國的每一寸領土都絕對不能、也絕對不可能從中國分割出去，歷史已經並將繼續證明，任何以公投正名方式搞台獨的分裂圖謀，都註定失敗。「如果膽敢鋌而走險，只會給台灣帶來苦厄，而不是什麼喜樂」。他還說，「我送他們10個字：蚍蜉撼大樹，可笑不自量。」

(中國時報)

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