要公投 喜樂島逼小英

喜樂島聯盟20日在民進黨中央黨部外舉行「1020全民公投反併吞」活動，傍晚結束前，參與民眾點亮手機燈光表達支持。（姚志平攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

喜樂島聯盟昨舉辦「全民公投反併吞」活動，總召集人郭倍宏一現身，就有群眾高喊「選總統」。面對民進黨下令禁止黨公職參與活動，身兼有線新聞台董事長的他，就毫不客氣地說，「透過民視現場全程轉播，全世界的人都看得到！」隔空向蔡英文總統喊話的意味相當濃厚。

隔空大嗆全世界在看

「全民公投反併吞」活動昨在台北登場，不少民眾是從中南部動員北上；儘管民進黨也有「反併吞」遊行，但因宣布時間晚，不少社團的遊覽車早就已經訂好，因此照常北上，主辦單位宣稱活動超過13萬人。

郭倍宏向蔡政府喊話說，大家要宣示維護台灣的民主自由，台灣人要建立一個獨立的國家，透過全民公投來決定台灣命運，用台灣名稱加入聯合國。

到場聲援的總統府資政吳澧培也說，民進黨主辦的反併吞活動，「只說不做有用嗎」？他強調，他不明白由人民自己決定國家未來的方向，對蔡總統來說「有什麼好反對」，民眾要繼續鞭策蔡總統，「也給她逼」，讓蔡了解反併吞、要公投的主張。

北市長候選人姚文智則是刻意路過「打招呼」。他說，這裏都是為大家打拚的好朋友，所以一定要來。

高齡96歲的前總統府資政彭明敏致詞時表示，為了參加活動他受到很大壓力，有些人叫他不要來，他也因此失去一些好朋友。

姚稱好朋友一定要來

值得注意的是，與會者除了不滿蔡政府不願配合推動獨立公投，也可見到對北市長柯文哲有諸多怨言。一位年輕女性就手持寫著「我獨派我反柯」的牌子，一位年幼的小孩經過竟主動朝著牌子上的「柯」字重重打了一拳；台上主持人也意有所指的酸說，有人忽左忽右忽藍忽綠忽紅。

(中國時報)

大小綠一搭一唱 包裝中間形象 像造勢 喊這一戰要贏

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。