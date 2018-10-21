要公投 喜樂島逼小英

2018年10月21日 01:15 中國時報 曾薏蘋 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

喜樂島聯盟昨舉辦「全民公投反併吞」活動，總召集人郭倍宏一現身，就有群眾高喊「選總統」。面對民進黨下令禁止黨公職參與活動，身兼有線新聞台董事長的他，就毫不客氣地說，「透過民視現場全程轉播，全世界的人都看得到！」隔空向蔡英文總統喊話的意味相當濃厚。

隔空大嗆全世界在看

「全民公投反併吞」活動昨在台北登場，不少民眾是從中南部動員北上；儘管民進黨也有「反併吞」遊行，但因宣布時間晚，不少社團的遊覽車早就已經訂好，因此照常北上，主辦單位宣稱活動超過13萬人。

郭倍宏向蔡政府喊話說，大家要宣示維護台灣的民主自由，台灣人要建立一個獨立的國家，透過全民公投來決定台灣命運，用台灣名稱加入聯合國。

到場聲援的總統府資政吳澧培也說，民進黨主辦的反併吞活動，「只說不做有用嗎」？他強調，他不明白由人民自己決定國家未來的方向，對蔡總統來說「有什麼好反對」，民眾要繼續鞭策蔡總統，「也給她逼」，讓蔡了解反併吞、要公投的主張。

北市長候選人姚文智則是刻意路過「打招呼」。他說，這裏都是為大家打拚的好朋友，所以一定要來。

高齡96歲的前總統府資政彭明敏致詞時表示，為了參加活動他受到很大壓力，有些人叫他不要來，他也因此失去一些好朋友。

姚稱好朋友一定要來

值得注意的是，與會者除了不滿蔡政府不願配合推動獨立公投，也可見到對北市長柯文哲有諸多怨言。一位年輕女性就手持寫著「我獨派我反柯」的牌子，一位年幼的小孩經過竟主動朝著牌子上的「柯」字重重打了一拳；台上主持人也意有所指的酸說，有人忽左忽右忽藍忽綠忽紅。

(中國時報)