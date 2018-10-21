像造勢 喊這一戰要贏

民進黨版高雄「反併吞護台灣、反介入顧高雄」，警方評估到場人數約5000人左右。 （劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄反併吞、反介入遊行，儼然是民進黨市長候選人陳其邁的造勢大會，他上台致詞表示，全球都關注高雄選戰，呼籲市民用選票鞏固台灣民主；國策顧問曾貴海更指有很多候選人勾結大陸放假消息、騙選票，「當選後大街小巷都會插五星旗」。

炮轟假消息來自大陸

陳其邁被安排壓軸登場，致詞提及最近包括陸美貿易戰、南海衝突、台灣選舉充斥來自大陸的假消息、假新聞等，讓全世界注意到台灣、注意到高雄，全世界都在看高雄市民會做出什麼選擇。

「這場選舉民進黨一定要贏！」陳其邁認為，對岸「五毛黨」的假新聞、假消息嚴重影響公平選舉，「怎麼澄清都來不及」，但只要守住高雄、拒絕假消息，就能讓台灣更安全，市民一定要用選票展現台灣人的勇氣跟智慧。

他說，美麗島事件時代很多人抹黑民進黨，如今走到歷史關鍵時刻，台灣民主進入鞏固時期，在面對大陸外交、國防安全等威脅、對台灣民主政治的介入之際，大家都要非常小心，「拜託民主聖地高雄的市民，要壯大台灣，一定要從高雄做起」。

主辦單位高雄市議會議長康裕成代表宣讀「台灣人民宣言」，強調「 中國勾結台灣內部反動復辟勢力，無所不用其極，藉勢生端，分化台灣的團結」、「當前台灣最重要的任務，就是年底這一戰，必須徹底粉碎中國野心」。

壯大台灣從高雄做起

台灣基督長老教會、台灣南社等高雄在地獨派團體也全力相挺，被稱為「南台灣良心」的國策顧問曾貴海說，最近很多候選人暗中勾結中國大陸，放假消息騙選票，他高聲問在場群眾「他當選後，大街小巷都會插五星旗，五星旗插你家，你們甘願嗎？」

(中國時報)

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