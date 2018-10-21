執政反打「恐嚇牌」 暴露民進黨內政失敗 兩岸失控窘態

2018年10月21日 01:15 中國時報 朱真楷

民進黨發動反併吞遊行，企圖搶救陳其邁、削弱喜樂島。問題是，一個在高雄執政20年的政黨，怎會捨棄政績牌，改打恐嚇牌爭取認同？尤其，民進黨手握國家機器，面對兩岸僵局怎已淪落到只能上街喊口號？換言之，這場遊行，等於是民進黨間接暴露內政失敗、兩岸失控，才會只能訴諸統獨，鞏固基本盤。

面對喜樂島發起公投反併吞，蔡英文卻另闢戰場，其關鍵，無非是民進黨雖有意切割以扁為精神領袖的喜樂島，卻又怕得罪基本教義派，因而虛與委蛇另辦遊行，一來分散喜樂島能量，二則有理由向獨派交差，三則順便拉抬陳其邁。

只是，撇開綠營茶壺風暴不談，民進黨辦遊行的同時，卻也自陷兩大矛盾。

第一，蔡英文在陳菊接府祕書長時稱「菊姐政績亮麗，是地方治理典範。」若所言為真，此刻理應端出在高雄的成績單，拿牛肉換取人民繼續支持，怎會開口閉口不是揚言告網民，就是恐嚇你我大陸要併吞台灣？

試問，一個只想訴諸恐懼，卻不願以政策牌號召認同的政黨，是否是默認其所謂「亮麗政績」，其實是虛有其表，無法接受檢驗，只好轉移焦點？

第二，人民早已透過選舉，全權授予民進黨政府主導兩岸政策的權力。問題是，當兩岸從冷和走向敵對，負責任的政府理應設法破冰，但此刻我們卻看見這個黨面對僵局，只能上街噴口水、罵老共，這難道不是間接承認對於兩岸問題已經束手無策？

尤其，民進黨一面擁抱台獨、一面喊反併吞，這就像一邊縱火，一邊打119，這若非精神分裂，就是把涉關國家命運的兩岸關係當選舉工具，出口轉內銷，犧牲大我只為一黨之利，嚴重背離執政者對國家的責任。

或許，蔡政府確實能藉由遊行化解內部壓力，順便拉抬選情，但這把雙面刃，無疑也把自己對於兩岸、內政問題的無能為力，血淋淋的攤在人民面前。

(中國時報)