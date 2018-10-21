確保戰略航道能自由航行 美擬再派軍艦通過台灣海峽

2018年10月21日 01:15 中國時報 諶悠文 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

美國柏克級神盾驅逐艦在今年7月通過台海。（摘自美國海軍官網）

美艦進入台灣海峽事件簿

《路透》20日報導，美國正考慮再度派遣軍艦通過台灣海峽，以確保此一戰略航道能自由航行，但此舉可能會使大陸和美國的關係更加緊張。澳洲媒體也披露，1艘澳洲巡防艦在9月底和大陸解放軍舉行海上聯合演習後，通過台灣海峽，此舉被認為是以行動支持美國。

對此，我外交部發言人李憲章表示，這是未經證實的報導，不予以評論。國防部發言人陳中吉也說，沒有相關訊息，不做任何評論。

我外交、國防部不評論

美海軍今年7月7日曾派兩艘飛彈驅逐艦「馬斯廷號」與「班福特號」航經台灣海峽，美國若再派軍艦航行台海，將被台灣視為川普政府再度表態挺台。唯美國軍方拒絕評論此事，美方官員也未透露美艦再次通過台海的可能時間。

報導稱，一些現任與卸任美方官員認為，美軍軍艦應更頻繁行經台灣海峽。報導指出，即使美艦再次通過海峽，美國仍會試圖向北京解釋，其對台政策並未改變。美國國防部長馬提斯18日在新加坡出席第5屆東協防長擴大會議期間，親自向大陸國防部長魏鳳和傳達此一訊息，並表示美中應深化高層軍事關係，以緩和緊張關係，降低衝突風險。

美國國防部主管亞太事務的助理部長薛瑞福轉述，魏鳳和提及台灣問題以及對美方政策的憂慮，馬提斯則表明美國的台灣政策、一個中國政策沒有改變。

另據《澳洲人報》報導，澳洲皇家海軍飛彈巡防艦「墨爾本號」，9月底與大陸人民解放軍海軍的聯合演習後，通過台灣海峽，這是在中美關係嚴重緊張的情況下發生的，被美方視為其盟友支持川普政府對抗中國在亞太地區軍事擴張的證據。

澳洲國防部表示，「墨爾本號」9月28日對中國湛江進行港口訪問，在完成與解放軍軍艦「咸寧號」演習後，航經台灣海峽。安全專家稱，北京可能對此感到不滿。澳洲國防部拒絕透露過去2年澳洲海軍航行通過台灣海峽的次數。

澳軍艦通過台海挺美

澳洲外交政策智庫羅伊國際政策研究院國際安全計畫主任葛蘭姆（Euan Graham）說：「在台灣海峽航行不是航行自由行動，但也不是日常事件。它總是會引起中國的負面關注，特別是當北京對台灣施加強烈壓力，以及與美國的關係日益緊張時。」他說，為了盡量降低北京的反彈，澳洲海軍以最低調的方式通過台灣海峽。

《澳洲人報》稱，一位美國高級官員最近在一場活動中，談起澳洲軍艦通過台海一事，暗示這凸顯了美國與盟友加強行動，作為對北京的回應。

(中國時報)