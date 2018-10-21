習川訂11月29日 G20場邊會談

2018年10月21日 01:15 中國時報 潘維庭 ／綜合報導 ／綜合報導

港媒英文《南華早報》20日稱，大陸國家主席習近平和美國總統川普暫定於G20峰會期間會晤，初步訂於11月29日，也就是峰會正式舉行前一天。報導分析，若此會面拍板確定，這將是兩人近1年來首次會晤，也暗示華盛頓和北京準備為貿易戰降溫。

這也與大陸國務院副總理、金穩委主任劉鶴19日面對大陸官媒聯合訪問時，提到「坦率地說，中美貿易摩擦心理影響大於實際影響，目前中美正在接觸」的說法引發聯想，但劉鶴當天並未說明雙方接觸的具體議題。

報導指出，這次傳出兩人會面的消息，不但涉及貿易戰本身，還可能還涉及中美在南海、台灣、新疆和間諜指控等連串問題。

《南華早報》報導引述，和川普政府有緊密連結的華府智庫美國企業研究院（AEI）的中國問題專家史劍道（Derek Scissors）指出，如果沒有意外發生的話，川普和習近平將會見面。他表示，兩國希望透過這次會晤達成一個框架，但不知道這個框架的範圍是否夠全面，不過，雙方將會在未來幾個月內達成初步協議。

史劍道指出，在美國2020年總統大選前，不認為美國會作出不再對大陸採取行動的可靠承諾。

至於為何挑在11月底？報導引述不具名的大陸官員指出，這個時間兩人已經處理了國內的一些工作事項，例如11月6日登場的美國期中選舉，以及大陸預定在最近幾周所舉辦的改革開放40周年紀念活動。

華盛頓美利堅大學亞洲研究中心主任趙全勝分析，川普需要一個機會，向美國人民宣揚他在貿易戰中「獲得勝利」；至於大陸，在相較於台海議題這類更為敏感的問題，在貿易事項妥協較為容易。他指出，如果美國持續以台海議題挑釁，可能會踩到北京底線，甚至導致小規模衝突。

北京「中國與全球化智庫」高級研究員何偉文則指出，中美需要創造兩國領導人會面的條件，最好是雙方在高峰會前避免再互相採取懲罰措施，以利雙方會晤。

(中國時報)