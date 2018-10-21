新聞透視－擦邊球步步進逼 陸回手陷兩難

2018年10月21日 01:15 中國時報 楊孟立

美陸關係持續緊張，美國考慮再派遣軍艦通過台灣海峽，接二連三打出「台灣牌」，儘管北京再怎麼不滿，美國應該也慢慢察覺到，大陸並沒有實質手段足以對抗美國。

美國要對付中國的態勢越來越明顯，貿易戰步步進逼，聯合盟友圍堵，「台灣牌」只是其中一招，卻是越打越上手，而且總是能挑動北京最敏感的神經，也難怪川普會對台灣愛不釋手，「摸索了2年，總算發現台灣的『商品價值』」。

7月中美軍2艘驅逐艦「馬斯廷號」、「班福特號」行經台灣海峽，刻意釋放出訊息，日前美軍科研船「湯普森號」毫不避諱停靠高雄港碼頭，或多或少都有打「擦邊球」的意味，只要北京沒有過度激烈反應，可以預見「擦邊球」未來將會成為新常態，甚至會越來越接近邊邊角角，挑戰「觸身球」。

最讓北京為難的是，過往美國對台友好，展現挺台立場，還可以拿台灣開刀，挫挫台灣內部親美派的銳氣。不過在經歷過那麼多次斷交事件，以及共機共艦的繞島巡航之後，各種打壓早就產生邊際效應，台灣人已經麻痺，反倒是愈威嚇對大陸就愈反感。 另一方面，美國挺台也是趨向實質，不但通過連串友台法案，有意無意的軍事行動更是增添了獨派的信心。

當然，要是美軍軍艦直接停靠港口，又或者是大張旗鼓在台海軍演，大陸絕對不可能坐視不理。但是該做出怎樣的反應，恐怕會讓北京高層頭痛不已。太過軟弱的放話，只會被譏笑為紙老虎，太強悍的回擊，只是再一次將台灣往外推。

更何況，台灣選舉將至，任何動作都有可能引起台灣人民的反感，再一次幫民進黨助選，「周子瑜事件」也過了才不到3年，北京絕對不會希望再發生一次。

(中國時報)