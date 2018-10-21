美鷹派搧風 陸媒批火上澆油

2018年10月21日 01:15 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國此前決定對台軍售3.3億美元，引起大陸強烈不滿。美國防部前官員博思科(Joseph Bosco)日前又呼籲美國應考慮廢除美中第三個聯合公報，即影響對台軍售最大的《八一七公報》。對此，大陸《環球時報》昨日報導稱，這根本是對中美關係火上澆油，美國鷹派人士認為這只是試探，然而美國把控風險的能力正在下降，這些試探性行為正變成危機的點火器。

大陸《環球時報》20日引述美媒報導指出，前美國國防部長辦公室中國事務主任博思科此前在美國「國會山」網站撰文稱，川普上任後已在「不符合美國利益」的理由下，撕毀前政府的一些國際承諾，例如《巴黎協定》，現在他也可以考慮廢除美中雙方在1982年發表的第三個聯合公報《八一七公報》。

報導稱，在對台軍售問題上，美方在公報聲明，不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水準，逐步減少對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。

報導指出，博思科表示，「第三公報對美台之間的軍售施加隨意與不必要的限制，它暗示那些軍售最終應該被停止，那與台灣關係法並不一致。我認為第三公報是過時的，它應該被廢除。」

他承認自己主張具「挑釁性」，但只是「丟一顆石頭到水裡，看看能濺起什麼水花」，不認為這麼做「會引發一場大海嘯。」

《環時》引述大陸社科院台研所研究員金奕表示，美國一些對陸鷹派人士就是想在中美關係和台海話題上不斷製造「新問題」，試探各方反應。美國也可能藉機向大陸「提高要價」，多攬一些籌碼在自己手中。

他強調，這種做法是非常危險的，美國以為自己還有能力把控這種風險，但其實這種能力正在下降。美國認識不到這一點，就會讓這些試探性行為變成危機的點火器。

(中國時報)