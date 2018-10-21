陸美加入東協空中相遇準則

2018年10月21日 01:15 中國時報 楊明暐 、 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

中國大陸和美國等國家20日原則同意加入東協多邊軍機空中相遇行為準則。東協10國國防部長19日在新加坡就各國軍機空中意外相遇時的行為規範達成共識，隨後東協防長20日又與包括大陸和美國等在內8個夥伴國的防長召開第五屆東盟防長擴大會議。

各國會後聲明，除了中美之外，澳洲、俄羅斯、日本、印度、日本和紐西蘭都原則上同意暫時加入這套以自願為基礎的準則。

此前，東協已與這些夥伴國就海上意外相遇達成一項行為準則。東協表示，亞太地區的高速發展和繁榮使該地區海上和空中交通量大增，需要以協定來規範。

大陸在南海填海造地，在新建人工島部署軍事設施，這一海域迅速軍事化。兩國這次加入的空中安全行為準則與2015年簽署幾份有關空中交鋒時的「遊戲規則」十分類似，規範兩軍在空中意外相遇時，應如何互動，避免摩擦。

另一方面，白宮國家安全顧問波頓下周訪問莫斯科，討論北韓、烏克蘭和敘利亞等重大議題，預料屆時他會告訴俄羅斯，美國打算退出雙方1987年簽訂的《中程核飛彈條約》。原因是美國認為俄國違反協定，甚至大陸也正研發和部署相關武器，威脅美國安全。

美國前總統雷根和前蘇聯領導人戈巴契夫1987年簽署《中程核飛彈條約》，緩解冷戰時期的緊張氣氛。但川普和之前歐巴馬政府都指責普丁政府違反條約，部署違禁武器威脅美國的歐洲盟國和親美的前蘇聯共和國。

(中國時報)