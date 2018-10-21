借卵受孕夫突逝 婦感恩有後

2018年10月21日 01:15 中國時報 林周義／台北報導

第三代試管嬰兒技術助林女士留下丈夫後代。圖為細胞切片。（國泰醫院提供）

第三代試管嬰兒技術報你知

40多歲的林女士，想與丈夫擁有一個孩子，在診所嘗試6年試管嬰兒都未成功，之後卻停經了。當時丈夫已60歲，精子活動力不佳，經國泰醫院第三代試管嬰兒技術協助，林女士順利借卵受孕。但孩子出生前，丈夫意外過世，她雖難過，卻因留有丈夫後代而感恩上天。

找出正常胚胎再行植入

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫表示，傳統的試管嬰兒技術，主要將精子、卵子放在培養皿中自然受精。第二代技術，則是透過人工顯微儀，抓取最好、最有活力的精子，打到卵子細胞，進行人工受精。第三代試管嬰兒技術則是沿用第二代技術，受精之後，再挑選狀況良好的胚胎植入，以提高成功率。

賴宗炫指出，第三代試管嬰兒技術，會在胚胎植入前先進行胚胎切片，取出5至10顆胚胎附屬細胞，做染色體全基因放大，篩檢23對染色體套數後，找出正常染色體胚胎、淘汰不正常染色體胚胎，再進行植入，成功率達8成以上。

林女士有二段婚姻，第一胎於30歲時自然生產。與現任丈夫結婚後，40多歲想生第二胎卻無法受孕，試了6年試管嬰兒都沒成功，因之後卵巢逐漸停止製造女性荷爾蒙，引發早發性卵巢衰竭，只能等待捐卵。經親友介紹，向賴宗炫主任求診，並協助申請捐卵流程，終獲好心人捐卵。

避免多胞胎、流產風險

賴宗炫表示，第三代試管嬰兒技術可提高受孕率、降低流產率，也可找出正常的染色體胚胎來植入，可避免多胞胎風險，高齡婦女中，重複性流產機率也能減低，即便如此，其仍伴隨一定的風險，少數狀況下，異常胚胎會被判為正常、正常胚胎被判為異常，出現誤判。

賴宗炫提醒，即使透過第三代試管嬰兒技術成功受孕，仍有必要進行產前檢查，這個技術並非鼓勵晚生育，女性應趁年輕及時生育，以免晚懷孕不易受孕又要承受高胚胎異常風險。

(中國時報)