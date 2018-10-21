前3季汽油加油量 創3年新低

中油加速推動綠能，旗下加油站將持續擴充換電站或充電站，圖為位於中油加油站一角的gogoro充換電站。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

加油的人變少了！根據經濟部能源局最新統計，今年前三季(1～9月)全國汽油銷售量為761萬公秉，比去年同期少1.5％，足足少賣1.1億公升，其數量創下3年來同期新低。加油站業者對此「憂心匆匆」，指出油價高漲、電動機車熱銷都是加油車潮變少原因。

目前95無鉛汽油凍漲在31.5元，即使如此，汽油價格每公升今年也已大漲3.6元，漲幅1成3。今年9月汽油當月全台賣了86萬多公秉，更比去年同月少掉3％。

攤開官方全台汽柴油銷售統計，今年1到9月汽油共賣761萬多公秉，比去年同期少掉11萬多公秉，也就是發油量少1.1億公升以上，減少1.5％。這數量是自2015年以後的新低。不過前三季柴油銷售339萬公秉，倒是不見受影響，仍微幅上升。

對比2016年1月時95無鉛汽油零售價僅21元，比現在少10.5元，油價的高低顯然是加油量減少的重要原因。中油加盟站聯誼總會總會長余建良說，因為油價貴得不合理，確實影響發油量。加上電動機車熱，也會少掉一些。

今年10月中，電動機車銷量逼近6萬輛，超越去年全台總掛牌數，讓加油站一致感到威脅。西歐加油站主管說，電動機車影響不能小覷，像它們手上10幾個站，一個月少說也有7、8000輛機車來加油，現在會發覺少個幾十輛，其他像台北捷運推跟公車結合套票等都會有衝擊。

另外，公司在左營高鐵站，發現因為自由行旅客減少，周遭格上、小馬等租車業來加油的數量也明顯下降，這跟景氣有關係。

「我們感到憂心匆匆」，余建良說，面對加油人潮逐漸減少趨勢，本月26日中油聯誼會將在高雄開例會，加盟站業者一起商討轉型因應之道。

(中國時報)

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