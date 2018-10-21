加油站轉型 充電或加氫？

2018年10月21日 01:15 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

汽油銷量減少，加上2035～2040年禁售燃油汽機車，加油站轉型勢在必行。但要轉到哪裡？國內加油站業者看法不同。全台最大的中油已定調走「智慧綠能加油站」，也就是為電動車服務的「充電站」。但是台塑系統的全國加油站卻有不同看法，認為氫動力車才是未來方向，加油站應該轉型成「加氫站」。

中油推動的智慧綠能加油站，是要自家加油站裝上太陽能電板，以及用LNG（天然氣）產出電力，然後建置儲能系統，供電動車充電之用。目前中油已在嘉義信義路與台南前鋒路建置兩座示範站，預計年底就會完成實驗結果。中油表示，屆時會根據資料決定下一步推動進程，這還有法規修正等問題。

但對於轉型充電站想法，全國加油站總經理蔡佳璋有不一樣的觀點，他認為鋰電池電動車充電時間太久，不符人性。反之，氫動力車（燃料電池）使用電解水即可，3到5分鐘即完成。

他進一步說，且加油站改成加氫站，只要更改儲槽即可，加油站從賣汽柴油轉為賣「液態氫」，變動也較小。而未來上游台塑石化也可能因應氫動力車普及，把原油煉製的汽柴油減少，把產能拿去生產液態氫，成為加油站氫能來源。

對於加油站該轉型成「充電站」還是「加氫站」？蔡佳璋強調，這是屬於未來議題，業者要怎麼走還沒有明確方向，等車廠搞定規格後，下游加油站業者再來選擇。

(中國時報)