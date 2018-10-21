南鄉銀髮抗癌路 有愛無礙

2018年10月21日 01:15 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

洪阿嬤68歲肺癌三期，獨自從牡丹鄉至東港安泰醫院治療，交通來回三個半小時，路程顛簸、身體不適都曾讓她想放棄治療，唯一的孫子阿瑞，不得不辭掉台北的工作返鄉照顧，就怕阿嬤自行中斷治療；台灣癌症基金會調查發現，南部地區癌症死亡率高出北部3成3，東部地區癌症死亡率更高於北部的4成5，南鄉癌友正因就醫交通困境影響其存活率。

不只是洪阿嬤，排灣族原住民邵爸爸腸癌四期，同時也是兩個未成年孩子的單親爸爸，自己開車來回就醫，交通就必須花費近5小時車程，由於癌症需高密度回診，能治療多久，實在不敢想。

台灣癌症基金會與富邦人壽日前舉辦「銀髮南鄉、就醫無礙」活動，台癌表示，就診率高，癌症死亡率相對低，顯示癌症穩定就醫可延長存活期，而105年各縣市癌症門診就診率及標準死亡率比較結果，以花蓮台東二縣及屏東縣的癌症低就診率及高死亡率差距最大，南鄉癌友因交通影響就醫，存活率亦較不理想。

根據衛福部國健署最新癌症登記報告，大南部及東部地區每年約新增20,438位60歲以上的癌友，而依內政部資料顯示，非都市及偏鄉地區人口約佔全部人口2成，顯示大南部及東部地區每年至少有4000位以上銀髮癌友，受高頻率長途就醫煎熬。

台灣癌症基金會與富邦人壽推動銀髮南鄉就醫無礙－就醫交通補助專案，即日起受理補助，知名作家苦苓也到現場為南鄉癌友代表－邵爸爸加油打氣，主持人陳明珠更捐出全數主持費及加碼愛心捐款，呼籲社會大眾能夠一起響應小額捐款支持「銀髮南鄉、就醫無礙」，讓更多南鄉銀髮癌友順利邁向康復之路。

銀髮南鄉申請補助專線：07-311-9137；捐款劃撥帳號：1909-6916 戶名：財團法人台灣癌症基金會（請備註銀髮南鄉）。

(中國時報)