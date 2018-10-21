台大校務會議 確認管當選資格

2018年10月21日 01:15 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大昨召開校務會議，對於陷入僵局的校長遴選案，主祕李心予宣布校方立場，確認管中閔當選資格，台大堅守大學自主信念，為維護台灣高教發展空間，將透過訴願及行政訴訟釐清大學自主的範疇。

台大1月5日選出管中閔為校長後，教育部不聘任，遴委會1月31日再次召開會議，確認管中閔的當選資格。不過，教育部9月17日要求台大校長遴委會回到1月5日的狀況，從校務會議推薦的5位候選人重啟遴選。台大校長遴委會10月4日函覆教育部，「請揭示要求的法源依據，否則難重啟遴選」。

台大校長遴選案目前已進入訴願程序，昨天校務會議中，李心予再次公開宣布校方態度，就是確認管中閔當選台大校長，台大將透過司法程序釐清大學自主。

對此，台大學生會長吳奕柔表示，校方10月4日回函教育部的內容，是由遴委會召集人陳維昭事先草擬好聲明，要所有遴選委員於2日內回覆，其中21名委員僅10名回覆，且有3位委員不同意此聲明，她質疑遴委會的正當性與公正性，並強烈反對以不具代表性的內容回覆教育部。

不過台大遴委會發言人袁孝維表示，遴委會1月31日已再次開會確認管中閔為校長，9月17日教育部又要求重啟遴選，因此遴委會由陳維昭具名發文詢問委員的意見，主張「教育部提出法源依據才能重選，委員如果有不同看法可以提出來」，那些未回覆的委員，代表同意這樣的主張。

台大在校務會議提出「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」修正案，增訂如獨董等具時效性職務，校長同意後即可簽訂3個月短期契約。不過涉及複雜法律問題，最後退回行政會議討論。

(中國時報)