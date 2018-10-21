川普讚揚沙國調查動作快

2018年10月21日 01:15 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

沙烏地阿拉伯是美國重要的軍火買家，圖為沙國空軍所購買，供其F-15戰鬥機使用的飛彈。（美聯社）

沙烏地阿拉伯一改之前說法，20日首度證實流亡美國的異議記者卡舒吉已在沙國駐土耳其伊斯坦堡總領事館內遇害，沙國也逮捕了若干涉案人士。美國總統川普讚揚沙國的調查動作「比人們想像的還要快」，並稱沙國的解釋「可信」。他將與國會商議後考慮下一步該如何回應，但不願取消與沙國的軍售合約。

川普不取消軍售合約

卡舒吉遇害不僅令沙國備感壓力，外界也關注川普政府的對沙政策。隨著沙國涉案證據逐漸曝光，川普從捍衛沙國，到轉趨強硬，如今沙國的聲明讓他又找到下台階。川普肯定沙國的作法，稱：「我認為這是一個良好的開端，這只是第一步，卻是很大的一步。」

川普表示，他計畫與沙國王儲穆罕默德通電話，之後才決定下一步行動，並將與國會合作研究美國應如何回應。

至於美國是否會因卡舒吉案制裁沙國，川普並未給出明確答覆，僅表示不希望看到因美方的制裁而影響美國對沙國的武器出口，從而造成美國數千人失業，損害美國企業利益。川普此前就已表明，不會採取停止軍售這種制裁方式，因為沙國是美國武器裝備的大買家。

美議員主張嚴厲制裁

對於川普一再「包庇」沙國，多位國會議員表示不滿。從一開始就主張嚴厲制裁沙國的共和黨聯邦參議員葛蘭姆質疑沙國的解釋，稱：「在卡舒吉這件事上，說我對沙烏地最新編的故事有所懷疑，那簡直是輕描淡寫。」

另一位共和黨參議員科夫曼指出，美國應要求沙國尊重人權，要求川普立即召回美國駐沙國的代理大使。

民主黨參議員則施壓川普，呼籲他與家族公開與與沙烏地王室的生意關係。其實川普就任總統後的首次出國訪問，就選擇了沙國，並與沙國敲定1100億美元的軍售案。

邀卡舒吉投稿的《華盛頓郵報》編輯阿提亞（Karen Attiah）對沙國官方解釋怒不可遏，推文稱：「作為一個60歲的男人，他怎樣跟15個男人打架？又有誰會帶著骨鋸去談判？沙國給出的解釋愚蠢之至，簡直難以想像。」

英國情報機構軍情六處前負責人索沃斯（Sir John Sawers）罕見地接受BBC訪問，稱：「我認為川普和他的團隊到現在才意識到，讓某些人以為他們和美國有特殊關係就可以為所欲為有多危險。若證明沙國王儲確實下令處決了卡舒吉，這件事真的超出了一般範圍，英國、歐盟和美國將不得不對此做出反應。」

(中國時報)