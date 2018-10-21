暗殺行動 越來越明目張膽

2018年10月21日 01:15 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

沙烏地記者卡舒吉遇害、前俄羅斯特工史柯里帕遇襲、一名越南前高官在柏林遭越南特工綁架、北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男在大馬被毒殺，諸如此類的情況愈發頻繁。種種跡象表明，某些政府及其情報機構在全球各地的活動越來越明目張膽。

德國之聲20日報導，德國情報機構專家施密特-恩波姆（Erich Schmidt-Eenboom）認為：「清洗行動再次盛行。」「清洗」（mokryje dela）一詞緣於蘇聯克格勃（KGB）的祕密用語，意指殲滅目標的任務。2006年，前俄羅斯聯邦安全局特工李特維能科在倫敦遭人以放射性元素「釙-210」毒殺，外界懷疑他因為批評俄羅斯總統普丁而惹來殺身之禍。

今年3月初，前俄羅斯間諜史柯里帕在英國小鎮索爾茲伯里遇襲，手法與李特維能科一案類似。史柯里帕及女兒尤利婭都因為神經毒劑嚴重中毒，但兩人皆保住性命。襲擊者使用的是前蘇聯研發的軍用神經毒氣「新手」（Nowitschok）。

究竟是情報機構草率行事留下線索，抑或是新策略？馬爾堡大學國際情報機構專家克里格教授（Wolfgang Krieger）指出：「情報機構確實不似以往在暗地裡行事，以偽造車禍等手法殺人。此類模式不再是主流，情報人員如今毫無忌憚。」

卡舒吉本月2日進入沙烏地駐伊斯坦堡領事館後人間蒸發，直到20日沙烏地才證實他已死亡。土耳其調查機構鎖定一支2日當天抵達的疑似特工隊伍，而施密特-恩波姆說，「跡象顯示，在這支15人的小組中還包括一名醫師。」「我們知道，現代的刑求手段經常是在醫療人員的陪同下進行。（古巴）關達那摩灣和（伊拉克）阿布格萊布監獄的美軍虐囚事件便是如此。」

使用來源特殊的毒氣，或是在土耳其安全機構的監視器監控下出手，這些特工直接暴露了自己的身分。是手法拙劣嗎？撰寫多部情報機構相關著作、聯邦情報局研究專家穆勒（Michael Mueller）表示：「這些情報機構並非手法拙劣，更大的可能是對潛在模仿者發出訊號：我們有實力也辦得到，我們敢於出手，而且誰都奈何不了。」

(中國時報)