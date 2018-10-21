傳沙國擬換王儲 28歲親弟繼位

2018年10月21日 01:15 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

《華盛頓郵報》沙烏地籍異議記者卡舒吉在沙駐伊斯坦堡領事館遭到殺害，引起愈來愈猛烈的政治風暴。法國媒體19日披露，沙國王室代表正召開祕密會議，討論把王儲穆罕默德換掉。

《費加洛報》（Le Figaro）引述與利雅德有聯繫的巴黎外交人士指出，沙烏地王室中的「忠誠委員會」（Allegiance Council）最近連續密集開會，討論卡舒吉橫死事件造成的衝擊。此委員會負責批准王位繼承權，由各宗族派代表組成，人數至少7人。

卡舒吉事件一般相信是王儲穆罕默德下令取他性命，導致沙烏地王室承受近年來最嚴厲的國際壓力與批評。王室考慮重新任命王儲，人選可能是穆罕默德的親弟弟：沙國駐美國大使哈立德。

沙烏地國王薩曼2015年繼承王位後，免去異母弟弟穆克林的王儲之位，改立姪子納伊夫；去年6月薩曼又突然撤換納伊夫，改立親生兒子穆罕默德為新王儲。由此可見，薩曼早已打破王室繼承傳統，「忠誠委員會」僅扮演橡皮圖章，聽從國王決定。

哈立德年僅28歲但經歷輝煌，曾是空軍飛行員，參與逾50次敘利亞及葉門戰鬥任務，現在兼任駐美大使與國防部長。他被認為較不具野心且守規矩，在國內外均有人望。如果他成為王儲，可以提高王室在西方世界的形象。

《紐約時報》18日一篇名為「為何沙曼國王必須撤換穆罕默德」的社論指出，穆罕默德行事魯莽，使沙烏地介入葉門內戰，與加拿大陷入外交爭端。如今這場顯然是謀殺的死亡事件，恐怕讓沙烏地淪為「被放逐的國家」。如果沙曼國王等王室核心圈夠聰明的話，就會面對現實，毅然決然剔除穆罕默德。

(中國時報)