陸日回溫 延續至2022年

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中國時報
／北京報導

日本首相安倍晉三將於25日訪問北京，中國人民大學國關學院副院長、東亞研究中心主任黃大慧指出，2010中國GDP超越日本，讓中日關係發生結構性轉變，成為「新中日關係元年」，他認為當前中日轉暖，是內外部因素皆具備，內是日本經濟界與中國大陸合作的意願強烈，外是美總統川普的貿易保護主義。他研判，中日關係到2022年前會繼續向好，中共總書記習近平則可能在明年6月大阪的G20峰會時，對日本進行正式訪問。

黃大慧19日晚在人民大學主講中日關係，台下座無虛席。他指出，1968到2010年，日本都是世界第二大經濟體，2010年GDP被大陸超越後，讓兩國關係產生結構性改變，進入競爭為主，合作為輔的時代，這造成日本對大陸的認識也產生變化，會認定大陸是以實力單方面改變現狀，並視大陸為戰略競爭對手，甚至假想敵。

循此脈絡，日本對大陸政策也有了調整，包括硬制衡和軟制衡。硬制衡是增強自主防衛力量、強化美日同盟、拉攏東南亞等大陸周邊國家；軟制衡則是打造美日印澳等價值聯盟，並通過制度和規則，如TPP、《國際海洋法》等，以「規範」大陸，並進行國際輿論戰。

黃大慧分析，當前中日關係轉暖的原因，日本的國內因素有日本執政黨內部要求改善關係、日本經濟界與中國合作的意願強烈；外部因素則包括要應對川普「美國優先」和貿易保護主義、擴大海外市場，謀求印太戰略與一帶一路合作等。

黃大慧研判，2018至2022年，中日關係將繼續向好，這期間有許多重要節點，包括本月底安倍訪中、2019年6月G20峰會在大阪召開，習可能對日本正式訪問、2020年東京奧運、2022年9月中日邦交正常化50周年紀念等。

不過他也強調，即便短期內有回暖態勢，但從中長期看，中日關係仍是競爭性的合作關係，他強調日本對中政策仍是「政經分離」，經濟領域上與中國加強互惠，但在戰略安全上，仍會倚靠美國。

(中國時報)

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