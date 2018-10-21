聯軍空襲敘利亞 62平民慘死

2018年10月21日 01:15 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）援引當地消息人士的話說，以美國為首的國際聯軍空襲敘利亞代爾祖爾省的兩個村莊，造成62名平民喪生。

報導指出，聯軍空襲了代爾祖爾省東部的索薩村和布巴德蘭村，造成62名平民喪生，數十人受傷，但沒有說明空襲日期。

俄羅斯駐敘利亞衝突各方停火中心主任薩夫琴科指出，由於親美部隊無能，恐怖分子完全控制了幼發拉底河東岸哈金鎮和索薩村之間綿延約20公里的地帶。

土耳其總統艾爾多安的發言人表示，艾爾多安27日將在伊斯坦堡就敘利亞衝突，與俄羅斯、德國和法國領袖召開峰會。

土耳其國營安納杜魯新聞社引述艾爾多安發言人卡林的話指出，峰會出席者將包括俄國總統普丁、法國總統馬克洪以及德國總理梅克爾。

卡林表示，峰會將就敘利亞衝突和反抗軍最後據點伊德利布省的情勢，尋求「長久解決之道」。艾爾多安原本計畫在9月舉行這場國際峰會，但未能如期召開。

另外，俄羅斯國防部長紹伊古20日在第5屆東協國防部長擴大會議上說，俄方在敘利亞獲得了豐富的作戰經驗，行動期間，總共消滅了8.75多萬名武裝分子，95％以上敘利亞領土。

紹伊古還表示，俄羅斯空軍在敘利亞軍事行動期間進行了4萬多次作戰飛行，其中2.1萬多次在夜間。他說，在作戰期間，擊毀恐怖分子設施約12.2萬個，消滅了大部分武裝份子。他說，目前敘利亞的和平生活正在積極恢復中。

(中國時報)