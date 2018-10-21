鬼出沒注意 靈肯逛白宮

2018年10月21日 01:15 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

林肯臥室是白宮出名的鬧鬼地點。（摘自whitehousemuseum網站）

據說邱吉爾（左）曾在白宮與林肯（右上角）的鬼魂不期而遇。（摘自richardlangworth網站）

編按：月底就是西洋鬼節「萬聖節」，台灣人也愈來愈瘋以萬聖節為主題的變裝開趴等各種「搞鬼」、「搞怪」的活動。因應萬聖節到來，本報特別介紹外國領導人官邸的靈異傳說，當然信不信還是由您決定。

台灣總統府被說成陰氣很重，甚至有立委建議辦超渡法會告慰亡靈。美國國家的象徵「白宮」矗立200多年，歷經滄桑，更是鬼影幢幢！前第一夫人希拉蕊．柯林頓說過，只要晚上一熄燈，白宮就變成鬼片場景，陰森詭異。據記載，有至少8位美國總統繪聲繪影地談及在白宮內撞鬼的經驗，一些夜宿白宮的外國貴賓更是言之鑿鑿，彷彿確有其事。

邱吉爾 裸身驚見林肯

今年有一本新書爆料，自以為是「美國公主」的第一千金伊凡卡要求住在白宮的林肯臥室。殊不知「林肯臥室」是白宮裡鬧鬼鬧得很凶的地方。如果多位前總統和其幕僚人員說的話可信，那麼最常顯靈的「阿飄」就是前總統林肯。

林肯在1865年遇刺身亡後似乎陰魂不散。最戲劇性的靈異事件就是英國前首相邱吉爾與林肯的鬼魂不期而遇。1940年邱吉爾下榻在林肯臥室，洗完澡後一絲不掛、叼著雪茄，端著一杯威士忌，猛然瞥見「林肯」站在壁爐邊，「兩人」對望幾秒鐘後，「林肯」就自行飄走了。邱吉爾從此拒絕在林肯臥室過夜。

荷女王 夜宿慘遭嚇暈

兩年後，荷蘭女王威廉敏娜造訪白宮，睡在後來做為客房的林肯臥室，當時她聽到敲門聲後去應門，開門赫然見到林肯的鬼魂，當場嚇暈。柯立芝總統的妻子葛蕾絲也爆料，曾目睹「林肯」站在他以前辦公室的窗前往外看。雷根總統則

透露，他的愛犬喜歡在白宮亂逛，但死也不願進林肯臥室，「牠只在房門外狂吠」。

據說「林肯」經常在白宮二樓走廊徘徊，並將雙手放於背後，站在某個窗戶旁。杜魯門總統在寫給太太的一封信中提到1946年有一天凌晨被敲門聲吵醒，開門後卻發現外頭沒人。

小布希總統的雙胞胎么女珍娜，曾在脫口秀節目中描述她在白宮生活8年的靈異經驗。「我在睡夢中，突然房間的壁爐傳出1920年代的音樂，我感覺有鬼，嚇得直奔姊姊的房間，但她卻嗤之以鼻。」 於是珍娜硬要姊姊陪她一起睡覺。某晚，電話鈴響。她說：「我們突然聽見壁爐傳來歌劇的樂音，真是難以置信」。第二天詢問白宮工作人員，他們說已經司空見慣。珍娜倒是想見「林肯」，可是始終緣慳一面。

幽靈貓 現身必招災難

除了林肯，另外還有兩位前第一夫人的鬼魂遊蕩。一位是美國第二任總統亞當斯之妻艾比嘉，在世常到東廳洗衣服，她死後就傳出有人曾在東廳見到艾比嘉疑似拿著洗衣籃的身影；另一位則是美國第四任總統麥迪遜的夫人桃莉。據傳威爾遜總統夫人下令整建玫瑰花園時，就有幕僚看到桃莉顯靈阻止，最終他們決定放棄翻動桃莉最愛的玫瑰花園。

玄的是，傳說白宮地下室有隻幽靈貓，只要牠現蹤，就表示美國即將遭逢災難。據說在1929年股市

大崩盤前一周和甘迺迪總統遇刺前幾天，

都有人驚見牠的魅影。

(中國時報)