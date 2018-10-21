日首相公邸 水龍頭會流血

2018年10月21日 01:15 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

由於官邸鬧鬼，日本首相安倍晉三遲遲不肯入住。（美聯社）

比起白宮靈界「好兄弟」，日本首相公邸和菲律賓總統府「馬拉坎南宮」的阿飄怨念更深，更囂張。別看日本首相安倍晉三和菲律賓總統杜特蒂兩個人男子氣概滿滿，他們都因為怕鬼，遲遲不願入住。

安倍2013年6月接受「讀賣電視台」專訪曾談首相公邸「鬧鬼」的傳聞。他表示，雖然大家都說鬼沒有腳，但聽說前首相森喜朗在府內見過鬼，而且沒有上身只有腳。被問及是否怕鬼時，安倍回答：「沒這回事」。但一個月後，安倍卻笑說：「阿飄跑出來很可怕，不如大家陪我住。」

現今的日本首相公邸建於1929年，1932年5月15日，首相犬養毅在此遭海軍軍官刺殺身亡，1936年又發生陸軍軍官政變失敗的「226事件」，從此就盛傳有鬼。

《新潮》周刊曾報導，宇野宗佑首相1989年透露，在府內打開水龍頭竟流出血水。森喜朗2001年直言「半夜聽到可怕的腳步聲」。羽田孜首相夫人也說過，「通靈者」告訴她（首相公邸）庭院裡有很多軍人，建議驅邪。

說來邪門，前首相小淵惠三在1999年決定改建官邸，之後突然腦溢血身亡。安倍2006年首度拜相時入住公邸，做不到一年就因宿疾潰瘍性大腸炎惡化而閃辭。之後歷任首相任期都只有一年左右。

當然，也有八字硬的首相，例如小泉純一郎就幹滿5年。他還表示，如果官邸真的有阿飄，他真想見識見識。

怕睡到半夜身邊多個伴

杜特蒂拒住馬拉坎南宮

菲律賓總統府「馬拉坎南宮」修建於1746年，傳聞有猛鬼出沒。2012年11月1日亡人節，馬拉坎南宮官網張貼一張大門口站著一名無頭侍衛的照片，且不諱言種種靈異傳說。當時總統艾奎諾三世說，多名總統侍衛聲稱看見府內音樂廳的鋼琴無人自彈，晚上還聽到踱步聲。

馬可仕總統曾告訴子女說，有1名侍衛突然現身總統書房內，然後穿牆出去。許多馬拉坎南宮員工宣稱，看過羅哈斯總統和麥格塞塞總統在國宴廳抽雪茄。

杜特蒂競選時就表明不住官邸。他曾開玩笑說，「我不會在馬拉坎南宮睡覺，因為這裡的鬼肆無忌憚，不等到晚上，白天就會出來。」「我怕睡到半夜身邊多個伴，如果是白衣女還好，可以抱一抱，萬一是鬍鬚男呢？說不定是西班牙人咧！」

(中國時報)