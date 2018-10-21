黎明宮魔咒 巴西總統都沒好下場

巴西總統特梅爾和他的妻子瑪塞拉懷疑「黎明宮」有鬼，匆匆舉家搬離。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
巴西總統官邸「黎明宮」。 （摘自維基百科網站）

名家設計的巴西總統官邸「黎明宮」美侖美奐，稱得上是許多人心目中的夢幻住宅。離奇的是，只要當上巴西總統，幾乎都沒有好下場，從自殺、政變、彈劾、醜聞到入獄都有，宛如南韓「青瓦台（總統府）魔咒」，歷任總統多不得善終。

巴西總統特梅爾去年住進去才2周，就匆匆帶著小他43歲、選美皇后出身的嫩妻瑪塞拉與7歲兒子，搬回先前居住的副總統官邸。特梅爾抱怨他的豪華總統官邸磁場不佳，懷疑房子有鬼，被媒體稱為「最美的第一夫人」還找神父來驅鬼，但仍舊無濟於事，最後決定搬家。

特梅爾說：「我覺得那裡怪怪的，搬進去的第一晚就睡不好，磁場不佳。我們懷疑：會不會有鬼？」他還說，連妻子也覺得毛毛的，只有兒子喜歡那裡，因為可在各個房間跑來跑去。

位於首都巴西利亞的「黎明宮」建於1958年，並不是有數百年歷史的古宅。可是特梅爾伉儷卻覺得這棟豪宅陰森可怕，找人驅魔無效後，乾脆舉家搬回同樣奢華但面積較小的大鸛宮。

大鸛宮是特梅爾之前擔任副總統時的住所。在前總統羅賽夫女士因非法操縱國家預算遭彈劾下台之前，特梅爾就住在大鸛宮。羅賽夫被罷黜後，特梅爾扶正並搬進黎明宮，但他留下的副總統職位一直懸空，因此他才能選擇搬回附近的副總統官邸。

現年78歲的特梅爾貪腐醜聞纏身，與35歲的第二任妻子瑪塞拉生活窮奢極侈，讓巴西人民非常反感。有網友就酸，他們是心理有鬼，不是房子有鬼。

科學怎麼解釋鬧鬼？英國著名心理學家懷斯曼做過實驗。他在一個音樂會現場演奏的4首曲目中加入振動頻率低於20赫茲的次聲波。演奏完，他請聽眾描述音樂帶給他們的感受。在場的聽眾說，樂曲演奏時他們有一些詭異的感覺，比如：不安、悲傷、厭惡、害怕等，有的人甚至感到背脊發涼，這和人們覺得「有鬼」時的感受極相似。

這項實驗證明了次聲波與詭異的感覺有關，而且次聲波頻率低於20赫茲，超出人耳的聽覺極限，所以人們就會把這歸因於幽靈鬼怪等，從而產生更加恐懼的感覺。有人認為這與內耳的淋巴液受到震動，影響了平衡系統有關連。次聲波也可使眼球震顫，因而扭曲了視力，譬如看見眼角處有模糊的灰色陰影，讓人誤以為見鬼。

(中國時報)

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