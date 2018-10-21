5星宇宙勇 誰能甲伊比

2018年10月21日 01:15 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

「小皇帝」詹姆斯加盟湖人，讓西區戰況更為激烈。（路透）

桀敖不馴的安森尼加入火箭，會變成解藥還是毒藥？（美聯社）

NBA新球季於上周開打，已經擁有史提芬柯瑞與「雷帝」杜蘭特的勇士隊，又延攬第一中鋒考辛斯，組成「五星戰線」能否完成3連霸？中時「運動天地」特地整理新球季四大觀戰焦點，以饗讀者：

考辛斯壯軍容 挑戰三連霸

NBA在21世紀僅有2000至2002年的湖人完成過三連霸，勇士今夏順利以天價留住史提芬柯瑞，而且還與杜蘭特簽下1+1合約，保留了雙方的彈性空間，緊接著又在眾人的驚呼聲中延攬的聯盟第一中鋒考辛斯，搭配既有的克雷湯普生和卓雷蒙格林，組成了被外界喻為最豪華的五星戰線。

雖然各界和賭盤都一致看好勇士能完成三連霸，但勇士並不是沒有內憂外患，內憂就是考辛斯的傷勢，至今還在復健的他，能否在明星賽前歸隊，更有不少專家認為他會是阻攔勇士奪冠的毒瘤；外患則是由詹姆斯掛帥的湖人、哈登坐鎮的火箭，以及厄文領軍的塞爾提克，都可能是勇士奪冠路上的絆腳石。

小皇帝領軍 湖人觸底反彈

「小皇帝」詹姆斯帶槍投靠湖人是今夏最轟動的話題，也引發一連串的群聚效應，前明星級控衛隆多、勇士奪冠功臣麥基、防守悍將史蒂芬生等人都以低於身價行情加盟紫金部隊，新賽季就看詹姆斯能否帶領湖人創造奇蹟了。

湖人已連5季無緣季後賽，今夏原本將鎖定延攬保羅喬治和里歐納德，功虧一簣卻找來了更大咖且是全聯盟第一人的詹姆斯。他從2010-11球季開始連續8季帶領球隊殺進總冠軍賽，期間在熱火拿到兩枚冠軍戒，重返騎士之後又在2015-16冠軍戰逆轉封王，這次又讓湖人重回強隊之林。

安森尼入火箭 解藥還毒藥

上賽季保羅從快艇跳槽到火箭，與哈登聯手拿下例行賽戰績最佳的65勝，可惜季後賽西區決賽3比4飲恨不敵勇士。今夏火箭再引進「甜瓜」安森尼，外界評價兩極化，一旦無法安撫好安森尼的情緒，就有可能成為球隊的一顆毒瘤。而甜瓜與教頭丹托尼在尼克時期的恩怨情仇，也可能成為一顆不定時炸彈。

傷兵歸隊 塞爾提克氣勢旺

塞爾提克在上賽季開幕戰就損失了主將戈登海沃德，依舊在厄文、荷福德、塔圖與傑倫布朗等人的聯手下殺進東區決賽。本季戈登海沃爾與厄文都從傷兵歸隊，騎士走了詹姆斯則元氣大傷，在西強東弱的態勢下，東區只剩暴龍能威脅綠衫軍，他們的目標不但要稱霸東區，更希望季後賽以逸待勞，擋下勇士的三連霸。

(中國時報)