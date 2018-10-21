浴火重生 豪想當鷹雄

2018年10月21日 01:15 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

今年7月突然遭到布魯克林籃網交易到亞特蘭大老鷹的「豪小子」林書豪，這是他9年職業生涯當中所效力的第7隊，但從他一路以來的艱辛奮鬥歷程來看，絕對可以再次打造「林來瘋」全新版本，也讓不看好他的球迷再跌破眼鏡！

其實從2010年展開NBA生涯開始，林書豪所遭到的挫折從未停過，從生涯初期曾遭勇士與火箭先後釋出，屢屢不受教練團重用或看好，就算2012年2月在尼克掀起席捲全世界的「林來瘋」狂潮，豪哥的磨練與苦難仍沒結束。

從2012年3月的膝蓋半月板撕裂提前報銷，到跳槽火箭面對球隊角色與地位不斷轉換、湖人時期跟「小飛俠」布萊恩針鋒相對的不愉快、黃蜂時間先發與替補角色不明，最後來到籃網，兩個球季下來，竟因先後嚴重傷勢只打37場。

尤其是上季開幕戰，林書豪就因右膝側韌帶撕裂提前報銷，也種下今年夏天突然被籃網交易到老鷹的結局，但跟過去每次碰上挫折或難關時一樣，這次他仍不想放棄，拚命在世人面前展現他揮汗復健身影，就是想在新球季重振雄風。

只是來到老鷹，林書豪隨即面對跟菜鳥後衛崔楊競爭先發位置與上場時間的考驗，以及身邊幾乎全是年輕且沒經驗隊友的嚴苛環境，從新球季開幕戰來看，豪哥幾乎篤定擔任崔楊的主要替補，上場時間也可能壓縮到20分鐘以內。

當前林書豪的最大難關，還是如何獲取42歲教頭皮爾斯的信任，畢竟這是皮爾斯生涯首次出任總教練，先前他僅當過騎士、勇士、灰熊及七六人等隊助教，執教經驗嚴重不足，從首場例行賽來看，皮爾斯擺明只想練新人。

不過林書豪的經驗與組織能力，仍是他在老鷹站穩地位的兩大優勢，只要隨著比賽逐漸進行，相信豪哥就可得到教練團與隊友的信賴，持續交出亮眼個人數據，畢竟他也需重新打出身價，為了明年夏天可以簽下新合約繼續奮戰。

(中國時報)