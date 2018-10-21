單局狂灌7分 悍將亂棒馴獅

2018年10月21日 01:15 中國時報 鍾亞芳 ／台南報導 ／台南報導

富邦悍將范國宸季後賽首度先發就有猛打賞表現。（富邦悍將提供）

富邦悍將20日在季後挑戰賽第2戰火力復甦，其中游擊手陳凱倫單場敲出3安打，加上悍將5局上單局就灌進7分，終場以11比2擊敗統一獅，將季後挑戰賽扳成1比1平手。

富邦在19日的季後挑戰賽首戰以1比4落敗，且打線只出現2支安打，今天則展現不同氣勢，陳凱倫2局上就敲出帶2分打點的安打，助隊以2比0領先。下半局統一也有所回應，郭阜林獲得四壞保送，1出局後唐肇廷、林祐樂連續2支安打敲破鴨蛋，統一追成1比2。

4局上富邦范國宸揮出二壘安打，1出局後方克偉也補上安打，悍將領先來到3比1，下半局郭阜林回敬陽春炮，但下一棒陳鏞基擊出彈跳球，富邦游擊手陳凱倫接球後雖重心不穩跌倒，卻仍準確將球傳進一壘手林益全的手套，澆熄獅隊反攻氣勢，比數形成2比3。

4局上獅隊投手林子崴登板解決失分危機，卻在5局上挨了林益全的2分炮，獅隊陸續換上牛棚投手黃竣彥、傅于剛也擋不住對手攻勢，此半局富邦猛攻10人次，以8安打進帳7分，將領先擴大為10比2。6上富邦又進帳分數，戰完7局以11比2領先，終場就以9分差大勝。

富邦洋投喬登6局僅失2分責失分、拿下勝投，包含例行賽，這是他本季對獅隊被安打數最少、失分最低的比賽。獅隊投手江辰晏先發3.2局就失3分責失分退場、承擔敗投。

(中國時報)