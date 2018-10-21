搶東奧積分 3大咖缺席

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中國時報
／綜合報導

由於國際田徑總會(IAAF)修改奧運參賽資格，將以往的達標成績改為世界排名積分制，18日在高雄世運田徑場舉行的全國錦標賽已被列入奧運積分賽，可惜包含楊俊瀚、陳傑與黃士峰等好手都選擇缺席，錯過了大好爭取東京奧運參賽積分的機會。

中華田徑協會副秘書長鄭世忠稱，國際田徑總會發布最新世界排名積分計算規則，也啟用了世界排名測試網站，並且接受各國家協會匯報各國的賽事清單以便將該賽事運動員成績列入積分統計，今年九月正式啟用此規定。

未來世錦賽以及奧運將改採用積分世界排名限額達標，而不再是單一場次的成績達標方式。全田賽屬於B級賽事，等同於世大運，僅次於隸屬A級的奧運、世錦賽和亞運會，對於國內選手而言非常重要。

全國田徑錦標賽是兩年一次的賽會，同時也與全國運動會錯開來，這次全田錦可說是東京奧運會前國內唯一的世界排名積分賽。

可惜包含在雅加達-巨港亞運會奪得男子200公尺銀牌的楊俊瀚、男子400公尺跨欄陳傑與男子標槍好手黃士峰都以調整狀態為由缺席了本屆賽事。

不少田徑界人士都對此感到很無奈，也很扼腕，畢竟亞運會已結束1個半月，若有心參賽狀況早就可以調整過來，追根究柢之後發覺有可能是因為這次賽事並沒有增列獎金，導致選手參賽意願不高，卻不知這是奧運積分賽，重要性不可言喻，缺席了這次比賽實為可惜，不但無法替自己爭取到積分，也讓賽會精采度降低不少。

(中國時報)

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