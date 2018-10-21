台灣篇－那些年，她和歌王對唱…

張惠妹今年與波伽利同台合唱，成為繼江蕙之後，再與世界級男高音合作的台灣女歌手。（EMI提供）

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中國時報
／台北報導
義大利男高音波伽利，已穩坐世界級男高音之列，諸多天后與他對唱，成為樂迷津津樂道的話題。（牛耳藝術提供）
2002年知名男高音多明哥來台演出，與歌手江蕙同台對唱，引起話題。（本報資料照片）
席琳狄翁以實力著稱，與波伽利跨界合作，相得益彰。（美聯社）
美聲歌后莎拉布萊曼，與波伽利合作《告別時刻》，兩人均衝上事業高峰。（寬宏藝術）

流行天后對上深情男高音，台灣流行天后aMEI張惠妹日前與盲眼男高音安德烈‧波伽利同台，對唱合唱結合義大利、英文、中文三種語言的歌曲《If Only》，視頻上線三周，再掀高潮，話題不斷。

天后巨星 跨世紀美聲揚

《If Only》是一首深情對唱慢歌，歌曲難度雖高，阿妹與波伽利兩人不但有與語言上的距離，也有視線上的距離，但張惠妹唱來毫不氣短，咬字清晰；波伽利年過六十，白髮雖多但更加注重保養，比起上次來台精實不少，波伽利更發揮歌王巨星風範，兩人合音互相應合，的確再創跨世紀合作美名。

與歌王合唱的紀錄，除了阿妹，最令人難忘的莫過於2002年天后江蕙與多明哥的跨世紀演唱會，為了跟多明哥合唱《雨夜花》，江蕙天天背誦著「雨夜花，雨夜花，受風雨，吹落地…」的歌詞，就怕一緊張唱錯「雨夜花」四段歌詞，被耳尖的樂迷聽出來。

轉音獨特 台語歌登國際

跟多明哥合唱對台灣歌手來說，是一項新紀錄，很多人在等著看江蕙的表現。演出當晚，江蕙以獨唱方式唱完完整的《雨夜花》之後，多明哥再加入合唱，再加上現場兩位東西方女高音，就在弦樂的優美陪襯與現場三萬樂迷齊唱之下，唱完了《雨夜花》，多明哥盛讚江蕙轉音非常獨特，這首台語歌太有韻味，完全跟其他民族的民謠不同，也讓他第一次有機會認識這麼柔軟動人的台灣歌謠。

(中國時報)

國際篇－上帝的歌聲 讓跨界音樂…

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