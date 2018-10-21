國際篇－上帝的歌聲 讓跨界音樂躍主流

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中國時報
／台北報導

古典與流行樂界的知名跨界合作，得從上一世紀算起，樂評人林伯杰表示，最早的祖師爺，應是美國一代歌王馬利歐蘭沙（Mario Lanza），在1950年代流行與嚴肅音樂分道揚鑣之際，他既能唱傳統歌劇又灌錄多首暢銷流行金曲，悠然跨界游刃有餘。

蘭沙早逝，古典與流行的融合到了三大男高音之一多明哥，才又開始興起。1981年，多明哥錄製了流行音樂專輯《Perhaps Love》，還是跟知名歌手約翰丹佛一起合唱。直到莎拉布萊曼與波伽利合唱《Time to Say Goodbye（告別的時刻）》，歌王加上歌后兩人迅速爆紅，更被譽為「史上最暢銷單曲」之一，也讓嚴肅音樂解放，跨界音樂躍上主流。

舞台是一個神奇的地方。在這裡，觀眾可以感受到一種非常親密的交流，音樂家們也可以感受到其情感的和諧，女歌手席琳狄翁與波伽利的對唱正帶給樂迷這種感受。席琳狄翁介紹波伽利是這樣說的，「如果上帝有一個歌聲，他聽起來就像波伽利。」兩人私交好，上台也毫不做作，

除了席琳狄翁，波伽利也與海莉（Hayley Westenra）也在台灣攜手高歌過，海莉17歲那年就受邀擔任波伽利紐澳巡演的演唱會嘉賓，爾後多年，兩人也曾陸續在加拿大的的大型運動比賽慶典及美國的電視節目錄影合唱過，對彼此並不陌生，雖然兩人年紀相差將近30歲，但波伽利的華麗嗓音加上海莉純淨的天籟美聲，也是這波歌王跨界對唱的首選。

(中國時報)

台灣篇－那些年，她和歌王對唱… 波伽利有御用麥 卡列拉斯包緊緊

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