阿妹埋頭學義語 海莉認真練中文

2018年10月21日 01:15 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

要跨界對唱，首要問題就是解決發音跟咬字，凡是求好心切的aMEI，為了唱好這首結合義大利、英文、中文三種語言的歌曲，特別找義大利老師學習義大利文發音以及咬字長達一個月，進錄音室時不僅挑戰三國語言，也錄下aMEI歌唱生涯有史以來最高音階。

阿妹說在彩排時，波伽利發揮義大利男人熱情本色，主動打招呼，說他唯一會說的中文只有「謝謝」，想知道「我愛你」的中文怎麼說？就在阿妹的現場實況教學後，波伽利對著麥克風現學現賣不斷對阿妹說：「我愛你」，展現熱情又感性體貼的一面。

江蕙則是教了多明哥該如何把《雨夜花》的發音講好，《雨夜花》共有四段歌詞，多明哥唱遍世界舞台，對於中文拿捏也有一定竅門，兩人先前彩排順過之後，後面演唱一路順暢。多明哥會的還不僅止於此，他還會唱王洛賓的《在那遙遠的地方》，中氣十足，也展現天王敬業的態度。

海莉在台灣曾以國、台語演唱了《月亮代表我的心》及《雨夜花》，句句讓人動容，也展現了過人的語言天分。海莉說學中文就是要很認真，一字一句弄清楚，才有可能加入感情，感動樂迷。

不太唱中文歌的波伽利怎麼學中文？波伽利講了冷笑話，他說學中文對義大利人來說特別難，「要把語言學好有2大撇步，一是趁年輕，二就是交個本地女朋友。」結果當時的未婚妻聽見立刻接腔：「你下輩子再說！」

(中國時報)