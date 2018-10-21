放下大提琴 馬友友化身鼓手

大提琴家馬友友（右）20日前往北投薇閣中學舉辦大師班活動，現場開心隨著南美曲風跳起舞來。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

享譽全球的華人音樂家馬友友，今（21）日將與絲路合奏團來台舉行音樂會，昨天他與絲路音樂家們一起到薇閣中學與師生分享音樂的樂趣，馬友友不但放下大提琴與學生一起跳舞，跟著悠揚的笙音閉目調整呼吸，還化身鼓手擊鼓同樂，充分享受音樂帶來的自在與喜悅。

馬友友說，音樂是一種呼吸，一種流動，就像空氣或水；音樂有時也會靜止，「就像颱風或地震來了之後，我們被打斷，我們也會重建，繼續追尋下一次的呼吸。」

音樂演奏無國界

昨天的分享會像是今天音樂會的預演，尺八獨奏家梅崎康二郎從舞台左邊演奏，另一側則有吳彤演奏巴烏相呼應，最後上台吳彤吹起嗩吶；又或者馬友友演奏巴赫無伴奏大提琴組曲《前奏曲》，接合吳桐的中國民歌《燕子》演唱，彷彿千百年前就是這樣演出。打擊樂家約瑟夫．葛萊姆利表示，20年前沒有絲路計畫之時，「我們都是陌生人，現在，我們是超好的一家人。」

馬友友是全球最受歡迎的音樂家之一，曾獲得16次葛萊美獎殊榮，琴藝精湛，技巧高超，更難得的是他充滿人道關懷。20年前馬友友發起「絲路計畫」，用自己擅長的樂器與來自不同文化的音樂家交流，透過無國界的音樂碰撞和文化交融，進一步與世界對話。

用溝通化解衝突

有學生提問，一群音樂家一起工作會不會意見不合？低音提琴家尚恩‧康利表示，因大夥兒有共同創造音樂的目標，就願意嘗試；中提琴家舞藤舞央則說，「我們總會一起努力，一起對話與溝通，這也是絲路合奏團的精神。」

也有學生問音樂家們，如果父母親都要求小孩選擇比較有前途的工作如當醫生或律師，葛萊姆利則表示，「重點不在醫生還是音樂家，最重要的是要快樂，追求的過程中一定會有所犧牲，但只要選擇你有熱情的事情然後去追求，最後一定會成功。」

馬友友與絲路合奏團音樂會將於10月21日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)

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