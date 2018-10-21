實構築登場 一窺風城美學

第6屆「實構築」展覽20日在新竹市風livehouse登場，此次首度在6都以外的縣市舉辦，市長林智堅也歡迎民眾一同來感受新竹市的城市魅力。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

邁入第10年的第6屆「實構築」展覽20日在新竹市風livehouse登場，主辦單位有感於新竹市近幾年城市經營與建設已成為台灣重要建築師作品發表場域，此次首度在六都以外的新竹市舉辦，市長林智堅也歡迎民眾一同來感受新竹市的城市魅力。

此屆實構築展覽邀集台、日共26件建築作品參展，今年主題為「新織理」，希望透過「地域」、「世代」等向度議題交錯、疊合呈現台灣當代構築創作的豐富涵構，主辦單位同時也利用新竹公園戶外開放空間，推出10件戶外1比1的精采構築創作。

策展人林盛豐表示，台灣的年輕建築師充滿活力與創造力，在建築結構上都有很好的表現，他也盛讚現場戶外作品跟新竹公園非常搭配，完全沒有違和感。

他說，連日本的內藤廣建築師也稱讚，新竹的風吹起來非常舒服，讓人內心感到很溫暖，他深深感受到市長林智堅對這座城市的熱情，也發現他對這座城市有很多的規畫和想法。

林智堅則向與會來賓分享他對建築與公共建設的看法，以及這4年來改變新竹市的經驗表示，新竹市過去因為缺乏好的公共建設，設計觀念更是長期被忽視，常常被當作路過的城市，他上任後翻轉公共建設的一些陋習，也讓新竹市的美學產生改變，這些努力讓新竹市逐漸變得不一樣。

林智堅說，建築界也看見新竹市的改變，因此實構築展本屆首次在台北、台中、高雄等六都之外的縣市開展，機會非常難得，現場展出許多一流建築作品，誠摯邀請全國民眾，來到風livehouse與新竹公園，參觀第6屆實構築展覽，感受新竹市的城市魅力。

林智堅同時指出，近年來新竹市公共建設變得舒適友善且融入美學，包括策展人林聖峰的作品「幸福廣場」和「後站風雨走廊」，就是竹市今年12項入圍國家卓越建設獎的其中2件作品。

(中國時報)

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