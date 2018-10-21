康橋水中競逐 小選手向前衝

本月20、21日康橋青山校區、林口校區陸續舉辦水上運動會，同學與家長都熱情參與。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

「加油！加油！」熱鬧的加油聲在學校游泳池畔四起，康橋國際學校年度的水上運動會20日、21日激烈展開，康橋青山校區及林口校區小學部陸續舉辦年度水上運動會，2天2校區共1500多人參加，有別於其他學校的陸上運動會，康橋透過在泳池裡的競賽，展現學校游泳教學成果及孩子努力學習的成效。

奮力划動手臂、腳使勁踢著水花，每位康橋學生奮力向前，為挑戰自己的最佳成績而努力，場邊加油聲此起彼落地，鼓舞每位同學的信心，衝出更好成績。

康橋國際學校特別運用分級與認證制度，激發孩子榮譽感，不斷超越極限突破自我，每年水上運動會都吸引許多孩子報名參加，今年青山校區更有高達96％的同學參加，林口校區雖為創辦第1年，報名也非常踴躍，許多家長都鼓勵孩子挑戰自我。

康橋表示，學校著重孩子的表現力，在游泳教學課程設計中，打破班級限制，採取分組及分級教學，為學生打造個別化游泳課程，依照帽色分級制度掌握孩子狀況及安全管理，藉此提高學習動機，達到最佳學習效果，創造自我成就感。

在完整游泳教學課程中，包括水中自救教學、加強水上活動相關技能，並且針對孩子長泳能力的培養，於學期末實施檢測，不僅記錄游泳學習歷程，也充分奠定了孩子們未來各項水上運動基礎。

康橋的水中運動會，每位小選手皆可參加2項個人項目及班級接力項目，游泳競賽項目包括個人賽制自由式、仰式、蛙式、蝶式、混合式及25公尺浮板打水項目，由中年級黃帽、白帽擔任選手；50公尺浮板打水項目，由藍帽以下的高年級孩子擔任選手；另包括中年級25公尺、高年級50公尺的自由式、混合式團體接力賽。

康橋表示，賽制如此安排，除了讓孩子能爭取個人賽的優勝外，更能以榮獲團體總冠軍的榮譽為傲。

(中國時報)

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