苦練台語 寶塚高唱望春風

2018年10月21日 01:15 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

風靡國際的日本寶塚歌劇團第三度來台，本次將演出作品《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》及《Killer Rouge／星秀☆煌紅》，展現全女性演員的華麗歌舞，以及精湛的表演功力，不少粉絲漏夜在劇院門外守候，只為一睹明星風采。日前彩排現場，星組首席明星紅悠智露女扮男裝，開口高唱台語歌曲《望春風》，以渾厚的嗓音，英姿煥發登場，風情萬種，帥度爆表。

紅悠智露說，全女性演員是寶塚歌劇團的一大特色，「這是其他地方少見的組合，大家在舞台上看見的男性角色，都是由女性演員飾演，這是另一種女性魅力的呈現。」

紅悠智露說，這回苦練國語、台語花不少時間，「我們和老師從頭學起，也錄音、錄影反覆聆聽，學習發音和嘴型，到了舞台上得加上表演、情感，又是不同的挑戰。」

巡演經紀人村川研策表示，海外巡演行程對寶塚歌劇團而言意義非凡，因此在節目安排額外「接地氣」，不但改編霹靂布袋戲台日合作作品《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》，同時還有為台灣觀眾所設計的節目《Killer Rouge／星秀☆煌紅》，演員在劇中除了會以中文和觀眾問答互動，也以國語、台語演唱多首流行歌曲等，加上多段華麗歌舞組合。

寶塚歌劇團成員共分為花、月、雪、星、宙5個組別加上專科，所有公演為各組分別進行，展現各組的表演特色。村川研策表示，「在《Killer Rouge／星秀☆煌紅》段落，除了專為台灣觀眾量身訂作，也融入『星組』的招牌動作特色，觀眾可以一直看見特殊的『星星』手勢，作品名稱的『Rouge』則是首席明星紅悠智露的「紅」字形象延續。」

寶塚歌劇團即日起至28日，在台北國家戲劇院演出，11月2日至5日在高雄文化中心至德堂演出。

(中國時報)