金希文鼓動的山巒 舞動原民活力

2018年10月21日 01:15 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

台灣原住民的音樂充滿豐富性與多樣性，律動、和聲與即興特別動人，國家文藝獎得主金希文以賽德克族的音樂做為創作基底，為國家交響樂團量身打造《鼓動的山巒》，其中有八分鐘長的第三樂章《跳舞歌(uyas mgeli)》基底素材來自賽德克族，率真，熱情，充滿活力，這首樂曲將在NSO國家交響樂團美巡中演出。

金希文表示，原住民的音樂變化中帶有穩定的節奏，他在轉換成交響樂團的過程中以賽德克族本身的〈跳舞歌〉加上自己創作的旋律互相交替出現，用大量打擊樂描繪著舞者在風中起舞，一躍而上樹梢，一掠而過藍天的情景。

金希文說，希望整首樂曲依舊可以呈現原住民音樂特色，節奏乾淨；但又得兼顧藝術層次，在細節上加以琢磨，希望樂迷可以感受到活在當下的力量。

音樂總監呂紹嘉表示，國家交響樂團出國演出的時候，觀眾席經常會出現一種驚嘆的表情，「很多外國樂迷不認識台灣，但卻從我們的音樂中聽見了台灣，這是我們的成果，但我們還要繼續努力。」

呂紹嘉說，身為古典音樂社會一分子，「我們帶出去的曲目內涵有台灣的社會傳統，融合東西各種不同風格，再傳達出去，這也是我們在以西方為主體的古典音樂中可以貢獻的能量。」

這次受邀與國家交響樂團巡演的我國知名小提琴家柴賽銀獎得主曾宇謙表示，八年前第一次與國家交響樂團合作，自己才16歲，總是學習到很多，今年美巡將與樂團合作的巴伯《小提琴協奏曲》是一首美國作曲家作品，「我希望可以透過這首樂曲與美國當地樂迷交流，展現巡演的意義。」

(中國時報)