嗑蟹配啤酒搭綠豆糕 老饕級吃法

2018年10月21日 01:15 中國時報 王揚傑 ）

品嘗萬里蟹，除了本身新鮮味美的螃蟹外，搭配清涼啤酒、手工甜點，更是老饕級吃法，讓品嘗萬里蟹成為最棒的人生享受！

作為台灣自造精釀啤酒的一分子，「德淶寶鮮釀啤酒」深入了解德國與美國釀造風格，嘗試創作出屬於台灣這塊土地專有的黃金風味。口感滑順、自然回甘，麥香充溢口頰之後，味蕾在微妙甜美中逐漸甦醒，感受到分明的層次，推薦以下2款啤酒，搭配萬里蟹料理更顯美味。

鮮釀海島小麥啤酒 Island Weiss 5.5%：白啤酒（小麥啤酒）加入Saaz啤酒花和活酵母所產生的酯香味及熱帶水果香蕉的香味，配上綿密細緻的泡沫，口感非常清爽。

橘香龍眼蜜啤酒 Limited Batch 6%：長時間低溫沉澱，消除了啤酒的雜味，酒的口感更加圓潤純淨，清新的龍眼氣息，帶出橘子皮和萊姆的清香，尾韻伴隨而來的是甘苦的啤酒花風味。

「手信坊」是台灣第一家米食類製品，通過HACCP與ISO22000雙認證的工廠，堅持以融入台灣的根性精神及多元文化元素，創造五感食藝的精緻糕點，這次與萬里蟹合作，以新北市知名的萬里蟹作為創作題材，融合和菓手藝與在地意象創造出來的「萬里蟹綠豆糕」，精選綠豆研磨成細如雪花的綠豆仁粉，包裹純正蜜紅豆餡入料，細緻可口、入口即化，螃蟹造型小巧可愛，凸顯商品活潑性，更落實發展在地觀光名食的理念，一推出即成排隊美食，為傳統糕點更添創意。

（飲酒過量有害身體健康）

(中國時報)