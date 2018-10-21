侯串聯山海線 比YA拚人氣

2018年10月21日 01:15 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 宋原彰、／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜20日在北海岸萬里、金山、石門和汐止成立競選總部，和市議員候選人白珮茹、廖先翔掃街時不斷高舉「耶」勝利手勢，要民眾票投2號，針對蘇貞昌邀綠營大咖賴清德造勢，自己同一天剛好在萬里成立競選總部，是否想搶賴揆家鄉票，侯說：「人民才是最大咖，七年來我在萬里的時間，比他（賴揆）多很多。」對手蘇貞昌表示，當年治理台北縣突破許多困難，如果有機會回來，「會做得比當年好」。

侯友宜昨日第一站先到萬里公有市場，他說擔任副市長期間協助打造萬里蟹品牌，讓產值從3億增加至15億，並表示蘇老縣長任內僅是行銷「萬里的蟳」，跟整合石蟳、三點蟹及花蟹成「萬里蟹」差很多。

行銷萬里蟹 推漁港轉型

侯友宜說，未來仍持續行銷萬里蟹，讓低度使用的漁港轉型觀光漁港，同時打造從三芝接到萬里的北海岸環狀步道，讓北海岸風光被更多遊客看見，「不論民調高低，我都是跟市民緊緊站一起，向他們報告未來要做哪些事。」

侯友宜第二站到金山老街，他說金山在地充滿人情味，希望持續發展金山特色，吸引年輕朋友回鄉創業；石門區總部成立則是來了逾600位支持群眾，侯說「2」就像兩條腿，要大家一起走才有力，大家逗陣拚、向前行。

汐止拚交通 不放棄捷運

侯友宜最後來到汐止競選總部把球棒交給白珮茹、廖先翔和里長們，象徵「棒棒皆強棒」，他強調上任後一定會改善汐止交通，「不能只靠基隆輕軌，不管台北態度如何，汐止民生線不能放棄。」

蘇貞昌昨上午在新店掃街，受訪時批評侯友宜跟不上時代「觀念迂腐」、不斷抄襲的政策和布置，連自己督導的市政業務都很生疏，所以不敢面對、不敢辯論；稍後在板橋表示，很都年輕人不知道當年他治理台北縣時突破多少困難，如果有機會回來，「我一定會比當年做得更好」；晚間蘇貞昌在板橋和三重與賴清德同台造勢，蘇貞昌表示，這是史上第一次有兩個院長站在台上跟市民報告，要讓大家看見新北也應該改變了，相信選好的市長就能夠改變一座城市。

(中國時報)