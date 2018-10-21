前3任縣長齊聚 力挺陳學聖

國民黨榮譽主席吳伯雄（中）與立委吳志揚（左三）父子連袂現身，為黨提名桃園市長候選人陳學聖（右四）輔選。（甘嘉雯攝）

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中國時報
、邱立雅／綜合報導

國民黨桃園市長候選人陳學聖北區競選總部20日舉行造勢大會，新北市長朱立倫、前桃園縣長吳志揚、國民黨榮譽主席吳伯雄、前國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席曾永權及多位立委等人都到場，眾人指責現任民進黨市長鄭文燦狂花錢卻是花人民的錢，桃園人要覺醒。

吳志揚硬起來 批鄭亂花錢

吳伯雄、朱立倫、吳志揚3位前縣長幫陳學聖站台，陳學聖說，自己以報恩的心情參選，希望國民黨再起，希望桃園好還要更好，桃園4年大建設停擺，快要看不到新北市的車尾燈，同時承諾選上不會有乾爹、也不會有官員貪汙收賄。

一反過去溫文儒雅的吳志揚，更是「硬起來」痛批民進黨執政的不是，撒錢、綁樁、收割、爭功諉過，直說「我變得比較敢講」，他還將鄭文燦亂花錢比喻為買化粧品，強調拿納稅錢買化妝品，往臉上一直擦，然後說自己很漂亮，欺騙選民，要求鄭妝卸下，用真面目面對鄉親，「桃園人雖然慢醒，但也睡得最飽，精神充足準備打勝仗」。

楊文科趁周末 大開親子趴

鄭文燦20日選務行程之一為替無黨的市議員候選人段樹文站台，不過段過去的背景備受爭議，對此，鄭文燦表示，段樹文擔任八德區霄裡玉元宮主委已久，積極推動宗教、公益及文化活動，期盼段樹文能夠浪子、改正錯誤，重新尋求鄉親的認同，為地方鄉親做事。

而新竹縣長候選人馬不停蹄，趁著周末天氣好爭取亮相，國民黨楊文科邀請兒童劇團演出大開親子趴，民進黨鄭朝方替自家人站台拜票，民國黨徐欣瑩則直搗鄭朝方大本營竹東，舉辦溪南競選總部成立大會，台北市長柯文哲的妹妹同時也是台大新竹分院醫師柯美蘭也到場表達支持。

(中國時報)

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