林佳龍拚連任 喊議員衝過半

2018年10月21日 01:15 中國時報 陳世宗 、 陳淑娥 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

9合1大選進入倒數計時！角逐連任的台中市長林佳龍20日分別與民進黨市議員候選人成立聯合競選總部；力推深耕基層的蕭隆澤、問政用心的蔡雅玲和建設東南區的邱素貞；並與「烏大龍」候選人張家銨、陳世凱舉行記者會，共同發表政見外，力拚「市長連任、議會過半」！

捷運新時代 綠線模型亮相

現場「凍蒜」聲不斷！林佳龍與市議員候選人蕭隆澤聯合競選總部20日成立，超過千名熱情支持者擠滿會場。林佳龍說，蕭隆澤從擔任鄉長時開始為民服務，最孰悉潭雅神鄉親需求，進步的台中，需要議員持續努力，呼籲大家力挺蕭隆澤，讓他能繼續為潭雅神來打拚。

林佳龍與蔡雅玲聯合競選總部成立現場，找來小朋友與台中綠線捷運模型一起亮相，象徵大台中正式邁入捷運新時代。林佳龍說，蔡雅玲有顆非常溫暖、體貼的心，對於親子、教育議題相當關注，在議會扮演相當重要監督角色，在議會為民眾把關。

邱素貞與林佳龍聯合競選總部成立，市議員陳淑華、謝明源、謝志忠、翁美春等站台，一致推崇邱素貞問政積極、爭取建設不落人後。林佳龍表示，許多他東南區政見都是邱素貞向他提出建議；包括學府路打通、文小66學校用地，推動大康橋計畫等。

挺進烏大龍 推幸福再靠攏

選戰倒數35天！林佳龍還與「烏大龍」候選人陳世凱、張家銨，首度攜手發表聯合政見。林佳龍強調，烏大龍民進黨絕對有2席的實力，他將發揮「母雞帶小雞」作用，除發表聯合政見，攜手打造烏日副都心、大肚山科技廊道、麗水觀光新亮點，讓烏大龍幸福再靠攏！

(中國時報)