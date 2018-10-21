嘉義市長選戰 3強周末尬場

2018年10月21日 01:15 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

涂醒哲辦音樂晚會搶攻青年選票。（廖素慧翻攝）

黃敏惠（右）由馬英九（右二）陪同與民間友人吳聰鄰（左二）餐敘拜票。（廖素慧攝）

嘉義市長選戰打得火熱，20日周末3強造勢活動、拜票，拚場、拚人氣，前總統馬英九陪黃敏惠拜票，人氣旺；蕭淑麗辦「世代交替，擁抱希望」市民相挺之夜造勢活動，熱鬧滾滾；涂醒哲辦「青年站起來，嘉義站起來」音樂晚會聚焦青年選票。涂與黃在福安館拜票時狹路相逢，雙方陣營各自高喊「凍蒜」，互相較勁。

涂醒哲聚焦青年選票

尋求連任的嘉義市長涂醒哲20日成立婦女後援會，律師洪千雅擔任會長，她與小英之友會長黃淑英皆稱讚涂醒哲是「暖男」，涂的「女人圈」姊妹們約200人來讚聲同喊「4在必得」，大姊涂惠鈴也特地從美國返回嘉義市力挺，場面熱鬧。

昨晚6時在中央廣場舉辦音樂會，涂醒哲主張以「設計翻轉，地方創生」的政策，協助年輕人爭取國發會補助，結合傳統技藝和創意思維，吸引青年回流返鄉，創造青年創業的環境，創造城市新商機。

蕭淑麗籲請世代交替

蕭淑麗在嘉義市體育場旁停車場辦造勢晚會，法醫高大成博士、名製作人郭美珠當神祕嘉賓，現場人潮洶湧，旗海揚動，場面強強滾。

蕭淑麗說，自己來自平凡的務農家庭，她努力不懈力爭上游，一路走來受到很多貴人相助，她鼓勵年輕人努力奮發，必能遇到貴人提攜，也籲請社會給年輕世代機會，「世代交替」才能擁抱希望。

黃敏惠逐桌敬酒拜託

黃敏惠由馬英九陪同，與馬英九民間友人、知名外燴廚師吳聰鄰餐敘，並到福安館的餐會中逐桌敬酒拜票，民眾爭相與馬英九拍照，馬英九稱讚黃敏惠執政9年期間的政績優異，挺她再次執政嘉義市，重返光榮城市。

(中國時報)