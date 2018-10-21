饒轟太荒謬 劉稱符縣民利益

2018年10月21日 01:15 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴（前左三）20日出席太麻里、金鋒競選服務處成立大會。（莊哲權攝）

國民黨台東縣長候選人饒慶鈴20日出席太麻里、金峰競選服務處成立大會，對於蔡英文總統說過，「用輪的也該輪到劉櫂豪當台東縣長」，痛批太荒謬；劉櫂豪則成立競選總部，由蔡英文總統站台，劉強調服務不分政黨，唯一的原則是符合台東人的利益。

饒批綠 只會開芭樂票

饒慶鈴說，蔡英文總統來台東為她的學生劉櫂豪輔選時說過，劉「13年選了5次縣長，用輪的也論到他」，饒慶鈴說，縣長是用輪的嗎？如果真的被對手輪到，他會認為這是理所當然，不會珍惜這個機會，而自己是一票票選出來，她非常珍惜這個機會，更不會辜負鄉親期待。

饒慶鈴強調，2年前被一個女生騙，說選她會點亮台灣、觀光客不會受影響，結果2年來南迴公路遊覽車都不見了，她說，為了選舉，民進黨已經在許多原住民部落開了很多支票，但都是芭樂票，國民黨開的支票一定會兌現。

劉自詡 有能力會做事

民進黨縣長候選人劉櫂豪則在20日下午舉行競選總部成立大會，現場聚集3、4000人士氣如虹，尤其是蔡英文總統進場時，全場氣氛鼎沸，蔡英文強調，只有劉櫂豪能與中央充分配合，加速台東建設腳步。

劉櫂豪說，年改的問題非單一政黨或單一總統能處理的，除了感謝軍公教鄉親的付出，也跟大家說聲「真的很歹勢（抱歉）」，請大家相信他會當個好縣長，打造一個讓現職公教人員安心的工作職場。

劉櫂豪表示，要選1個會做事的縣長，而不是每天跟中央吵架、對立的縣長，把政黨的紛紛擾擾放在台北，選一個有能力解決問題的劉櫂豪。

(中國時報)