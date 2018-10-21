罕見病友聯誼 互相鼓勵度難關

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵（左）致贈感謝狀給給張媽媽慈善基金會，由日月光文教基金會總監林浚南（右）代表接受。（許哲瑗攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

張姚宏影社會福利慈善事業基金會（張媽媽慈善基金會）20日在土城日月光廣場舉辦「罕見病友聯誼暨經驗交流分享」活動，邀請到9種罕病、74位病友和家屬，透過彼此經驗交流，互相鼓勵，一起度過難關。

「張媽媽慈善基金會」為日月光集團董事長張虔生為紀念母親、創辦人張姚宏影而與兄妹成立，秉持廣結善緣、奉獻眾生的理念，辦理各項社福和慈善事業。

昨日活動中病友和家屬們一同聚餐、看電影，大小朋友也搶著體驗館內各式遊樂設施，基金會還出動大型玩偶跳舞迎賓，場面歡樂；罕病基金會創辦人陳莉茵也頒贈感謝狀給張媽媽慈善基金會，由日月光文教基金會總監林浚南代表接受。

罕病基金會指出，台灣現有逾1萬4千個罕見疾病家庭，基金會1999年起已成立20多個病友協會、20多個聯誼會，並定期舉辦醫療講座、病友聚餐、親子課程等活動，希望能夠連接病友的生活圈。

患有「X脆折症」的羅姓兄弟，從小就有過動、語言障礙等狀況，媽媽說，儘管兩兄弟都已成年，看見打彈珠、釣魚遊戲時仍像個小孩一樣玩得不亦樂乎，今天看到孩子無憂無慮的玩樂，總算暫時忘掉照顧的煩惱。

陳爸爸說，兒子出生時全身包覆一層白膜，醫生清理半小時仍無法完整剝離，才發現罹患遺傳性罕病「魚鱗癬」，全身皮膚紅腫斑駁且不斷脫皮，還被外界取笑為「紅孩兒」。

「罹患罕病，最辛苦的是家人！」陳爸爸說，得知診斷結果時，老婆每天以淚洗面，但他態度樂觀不斷替兒子建立「你很特別」的信心，在這次參加罕病聯誼活動，以過來人身份和病友們交流經驗，雖然這段路不好走，他要帶著全家繼續與疾病共存。

(中國時報)

嘉義市長選戰 3強周末尬場 9米高蝙蝠俠 箏奇鬥艷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。