罕見病友聯誼 互相鼓勵度難關

2018年10月21日 01:15 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

張姚宏影社會福利慈善事業基金會（張媽媽慈善基金會）20日在土城日月光廣場舉辦「罕見病友聯誼暨經驗交流分享」活動，邀請到9種罕病、74位病友和家屬，透過彼此經驗交流，互相鼓勵，一起度過難關。

「張媽媽慈善基金會」為日月光集團董事長張虔生為紀念母親、創辦人張姚宏影而與兄妹成立，秉持廣結善緣、奉獻眾生的理念，辦理各項社福和慈善事業。

昨日活動中病友和家屬們一同聚餐、看電影，大小朋友也搶著體驗館內各式遊樂設施，基金會還出動大型玩偶跳舞迎賓，場面歡樂；罕病基金會創辦人陳莉茵也頒贈感謝狀給張媽媽慈善基金會，由日月光文教基金會總監林浚南代表接受。

罕病基金會指出，台灣現有逾1萬4千個罕見疾病家庭，基金會1999年起已成立20多個病友協會、20多個聯誼會，並定期舉辦醫療講座、病友聚餐、親子課程等活動，希望能夠連接病友的生活圈。

患有「X脆折症」的羅姓兄弟，從小就有過動、語言障礙等狀況，媽媽說，儘管兩兄弟都已成年，看見打彈珠、釣魚遊戲時仍像個小孩一樣玩得不亦樂乎，今天看到孩子無憂無慮的玩樂，總算暫時忘掉照顧的煩惱。

陳爸爸說，兒子出生時全身包覆一層白膜，醫生清理半小時仍無法完整剝離，才發現罹患遺傳性罕病「魚鱗癬」，全身皮膚紅腫斑駁且不斷脫皮，還被外界取笑為「紅孩兒」。

「罹患罕病，最辛苦的是家人！」陳爸爸說，得知診斷結果時，老婆每天以淚洗面，但他態度樂觀不斷替兒子建立「你很特別」的信心，在這次參加罕病聯誼活動，以過來人身份和病友們交流經驗，雖然這段路不好走，他要帶著全家繼續與疾病共存。

(中國時報)