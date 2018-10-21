9米高蝙蝠俠 箏奇鬥艷

2018年10月21日 01:15 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗市公所主辦的「九降風起、紙鳶情揚、美食飄香」風箏文化及客家美食節，20、21兩日在河濱公園登場，來自英、德、大陸各國25支團隊上百位風箏好手較勁，客家桐花妹和卡通人物蝙蝠俠等造型風箏，把天空點綴得五彩繽紛。

縣府農業處則在苗栗特色館舉行為期2天的農業嘉年華，60多家攤商和農家，展售具特色的農村好物，並推出1元競標農特產活動，吸大批人潮。

風箏文化及客家美食節，今年推出苗栗市特色公仔阿弟牯和桐花妹，結合軟體風箏向世界問候。另有英雄動漫風箏、大型軟體造型風箏及印尼傳統風箏等，秋高氣爽的天氣，吸引許多遊客攜家帶眷賞風箏、品嘗美食。

市長邱炳坤指出，苗栗風箏節是以全球唯一客家風箏節定位的活動，今年以「喜慶」作為活動主軸，放飛3米大的阿弟牯、桐花妹公仔外，也安排歷年主題風箏大會師，包括客家斗笠、客家花布龍、客家甕等8款客家主題風箏，加上腳踏車風箏，紛紛在空中爭奇鬥艷。

首次來台的英國Guy Reynolds帶來蝙蝠俠、蝙蝠女俠和超人英雄系列的氣囊風箏，其中9米巨大蝙蝠俠風箏更在第23屆英國朴茨茅斯國際風箏節上榮獲最佳風箏獎；德國則有可愛青蛙、蜜蜂、鱷魚等吸睛主題。

徐耀昌說，今年首度主辦中彰投苗農業博覽會，場館和攤位都獲不錯評價，縣府打鐵趁熱，推出專屬苗栗的農業嘉年華會，讓遊客體驗農情萬種。

(中國時報)