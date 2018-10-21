80年糖廠村石碑 重新豎起

「糖廠村」石碑20年前遭甘蔗車弄斷成兩截，字跡雖然模糊但原汁原味。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

鄧麗君的故鄉雲林縣褒忠鄉田洋村旁有一個龍巖糖廠，糖廠員工及工人多達100多戶，是全台唯一的「糖廠村」，隨著50年前糖廠關閉，糖廠村也消失，行政區併回田洋村，四散在外地的龍巖糖廠子弟不捨家鄉消失，20日在路口重新豎立斷成兩截的80年「糖廠村」石碑，希望村名永遠不消失。

龍巖糖廠是一部糖廠的興衰史縮影，1935年營運後，極盛期有員工125人、工人450多人，居民數百戶的「糖廠村」隨之誕生，宿舍、菜市場、五分車站、理髮廳、冰店應有盡有，連龍巖國小、龍巖教會都是因糖廠而存在。

1968年因效益不高，遭台糖公司撤銷併入虎尾糖廠，成為最早被撤廢的糖廠，員工陸續搬離，糖廠村已不成村，1975年併入田洋村，目前僅剩5戶。

糖廠村還在時，每年光復節平安吃拜拜是村中大事，村民表示是緣起於50多年前草繩工廠發生工安事故，此後在光復節謝平安，向糖廠內的3尊神明致謝並祈福。

田洋社區理事長陳世宗說，原本有個台西客運司機蕭伯伯沒搬走，每年酬神邀大家回鄉吃拜拜，2004年去世才停止，2009年曾恢復一次，直到近3年才又連續辦桌，台北旅外村民也回來，首年席開18桌，今年12桌改在龍巖國小辦。

昔日龍巖糖廠子弟20日又回鄉吃拜拜，感念糖廠村創造的美好回憶，特地找出20年前被撞斷的「糖廠村」入口石碑，重新在158甲縣道旁豎起，隆重揭牌，一邊是龍巖糖廠、一邊是糖廠村，希望糖廠村之名永遠在地圖上有個位置。

(中國時報)

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