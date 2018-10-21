入秋天氣轉涼 當心眼中風來襲

2018年10月21日 01:15 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

近來天氣轉涼，是眼中風好發季節，新光醫院眼科主治醫師楊昌叔表示，眼中風主要為視網膜血管動、靜脈造成視力扭曲、變差，嚴重甚至失明，好發於50歲以上民眾，尤其是本身有高血壓、高血脂及糖尿病的民眾是好發族群，要特別留意血壓及血糖的控制，很多民眾關心，眼中風會不會好？要看阻塞的位置及就醫時間而定，尤其是急性眼中風，一定要把握6小時黃金治療期，避免視力完全喪失。

新光醫院與本報昨日合辦健康講座，新光醫院眼科中心一口氣派出三位醫師主講，講題內容豐富，從眼中風、白內障到高度近視，現場民眾聽得十分專心，還勤作筆記且頻頻發問，台上、台下互動熱烈。

新光醫院眼科主治醫師王元聖表示，眼球水晶體位在瞳孔的後面，像是照相機的鏡頭，如果有了白內障，就像光透不過鏡頭，看東西會感到有點暗，嚴重時會影響視力。近來由於3C產品 白內障好發的年齡明顯下降到40~50歲，值得大家關注。

王元聖指出，白內障手術近年來有很大的進展，由微切口超音波乳化術進步到飛秒雷射前置手術，特色是傷口小、更精準、手術時間短、術後副作用更低。過去都認為白內障最好「熟透」再手術，現在則希望能越早手術愈好，因為白內障若「熟透」會更硬，手術中超音波就需要更高的能量，對周邊組織的傷害就愈大，術後需要更多的時間恢復。

近視一直是國內學童相當大的問題，新光醫院眼科主治醫師高姿芸表示，30年前小一生的近視率為3％，2010年則飆到20％，值得注意的是，小一如果近視，到大學之前，近視度數每年會以平均100度的速度增加，一下就破500度的高度近視。

高姿芸指出，很多人以為近視戴眼鏡就好，卻忽略近視本身就是個疾病，近視不僅眼軸變長，眼球還會變形，即便戴眼鏡，還是無法阻止黃斑部變病、視網膜剝離及白內障的併發症，平時切記用眼不要過度，每用眼30分鐘，最好休息10分鐘。

(中國時報)