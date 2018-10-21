韓國瑜返雲林 候選人爭邀站台

2018年10月21日 01:15 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜旋風橫掃年底選舉，雲林縣長候選人張麗善、議長沈宗隆、縣議員李明哲都在今日成立競選總部，3人都邀韓國瑜站台，韓國瑜是李明哲的姊夫，兩人將首度同台造勢。

韓國瑜是雲林女婿，去年競選國民黨主席時，雲林鄉親動員出力相挺，包括議長沈宗隆，年底選舉許多支持者都期待他來輔選。

日前他專程回雲林探視腳傷的張麗善、斗六市長候選人林聖爵、第3選區縣議員候選人陳瑞雄、郭武男。妻舅李明哲尋求第4選區縣議員連任，因韓國瑜行程滿檔，兩人仍無機會同台。

李明哲表示，韓國瑜當過3屆立委、台北農產運銷公司總經理，長年關注並把關農民福祉，大西螺地區鄉親對他都很熟悉，這幾年他行程滿檔時，姊夫也會幫忙跑幾個老朋友的行程，西螺、二崙、崙背鄉親習慣稱呼他「韓總」。

李明哲、張麗善、沈宗隆21日將分別在早上9點半、10點、10點半成立競選總部，3人都希望韓國瑜「回娘家」站台。

據了解，21日上午也有5名泛藍高雄市議員成立競選總部，也堅持要韓國瑜到場加油打氣，高雄、雲林兩地角力搶人，候選人與韓國瑜都滿苦惱，韓最後決定還是回雲林，預定9點抵達李明哲競選總部，再依序到虎尾與土庫，為張麗善、沈宗隆站台。

(中國時報)