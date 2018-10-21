南瓜麥酒、芭樂啤酒 人氣爆棚

2018年10月21日 01:15 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高市農業局歷屆舉辦玉荷包啤酒節後，至今已逐漸開發多項水果啤酒風味，今年搭配萬聖節開發的新口味南瓜麥酒，20日在凹仔底公園「2018通通狂歡節」登場，吸引民眾好奇品嘗，另個新口味芭樂啤酒也是首度亮相，人氣同樣爆棚。

「2018通通狂歡節」20日、21日及27日28日連續2周末在凹仔底森林公園舉辦，「農業精靈」高通通邀請市民一起草地野餐、參加音樂饗宴、參加平均年齡最小的另類恐龍裝足球賽事，爆笑度過親子時光。

2013年玉荷包產銷失衡，高市農業局推出第1屆玉荷包啤酒節，以加工舒緩供過於求窘境，這幾年越來越多精釀啤酒廠加入，包括高雄型農益智發酒廠巫永龍的梅子、蜂蜜啤酒、芳境農場許倫肇Takau桑玉荷包啤酒，掌門精釀檸檬啤酒等。

高雄在地浪人酒造手作麥酒過去曾用岡山龍眼蜂蜜釀造蜂蜜啤酒，累積豐富經驗，今年配合通通狂歡節及萬聖節，開發南瓜麥酒，活動獨家限定引發民眾爭相品嘗。

美國啤酒評審認證協會評審的自由人釀造釀酒師合作研發的芭樂啤酒，也是首次登場。

高府農業局長鄭清福說，這些精心釀造的啤酒口味，連續2個周末在通通狂歡節展出，現場還有高通通主題藝術裝置展、神農市集、草地野餐音樂會，適合全家趁秋高氣爽天氣來同樂。

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(中國時報)