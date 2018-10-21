南瓜麥酒、芭樂啤酒 人氣爆棚

2018通通狂歡節20日在凹仔底公園登場，現場展售多種在地口味精釀啤酒。（林宏聰攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高市農業局歷屆舉辦玉荷包啤酒節後，至今已逐漸開發多項水果啤酒風味，今年搭配萬聖節開發的新口味南瓜麥酒，20日在凹仔底公園「2018通通狂歡節」登場，吸引民眾好奇品嘗，另個新口味芭樂啤酒也是首度亮相，人氣同樣爆棚。

「2018通通狂歡節」20日、21日及27日28日連續2周末在凹仔底森林公園舉辦，「農業精靈」高通通邀請市民一起草地野餐、參加音樂饗宴、參加平均年齡最小的另類恐龍裝足球賽事，爆笑度過親子時光。

2013年玉荷包產銷失衡，高市農業局推出第1屆玉荷包啤酒節，以加工舒緩供過於求窘境，這幾年越來越多精釀啤酒廠加入，包括高雄型農益智發酒廠巫永龍的梅子、蜂蜜啤酒、芳境農場許倫肇Takau桑玉荷包啤酒，掌門精釀檸檬啤酒等。

高雄在地浪人酒造手作麥酒過去曾用岡山龍眼蜂蜜釀造蜂蜜啤酒，累積豐富經驗，今年配合通通狂歡節及萬聖節，開發南瓜麥酒，活動獨家限定引發民眾爭相品嘗。

美國啤酒評審認證協會評審的自由人釀造釀酒師合作研發的芭樂啤酒，也是首次登場。

高府農業局長鄭清福說，這些精心釀造的啤酒口味，連續2個周末在通通狂歡節展出，現場還有高通通主題藝術裝置展、神農市集、草地野餐音樂會，適合全家趁秋高氣爽天氣來同樂。

喝酒不開車 開車不喝酒

(中國時報)

韓國瑜返雲林 候選人爭邀站台 守護淡水文資 新北盼文化部介入

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。