守護淡水文資 新北盼文化部介入

2018年10月21日 01:15 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

位於淡水的歷史建築「木下靜涯舊居」因日前連日下雨導致建築結構破損越加嚴重，新北市文化局長林寬裕前往現場了解，發現管理人國有財產署消極不作為，任由文資價值持續減損，加上同在淡水的「崎仔頂施家古厝」也面臨修復保護問題，呼籲文化部共同介入守護淡水重要文化資產。

位於淡水的日治時期台灣美術展覽會審查委員木下靜涯租賃居所，因為先前連日降雨，文化局接獲不少民眾反映，木下靜涯舊居建築結構破損狀況更加嚴重，導致文資價值持續減損，林寬裕也於18日前往現場了解狀況，並表示文化資產的修復刻不容緩。

林寬裕指出，但新北市文化局雖已開罰30萬元，但身為管理人的財政部國有財產署卻仍不作為，任其文資價值持續減損中，盼文化部能夠共同協助修復。

文化局指出，同樣位於淡水的「淡水崎仔頂施家古厝」也因預算凍結遲遲無法啟動修復，所幸在文化部協助下完成正身修復，並搭建門樓及左護龍棚架保護；雖然市府12016年再次編列二期預算，但卻受制議會要求不得動支。

文化局表示，「淡水崎仔頂施家古厝」牽涉道路、公安、文資、民意等問題，但因法令限制及對議會的尊重始終無法突破，日前也已函請文化部協助，希望借助中央力量找尋解決方式。

文化局強調，文資保存維護需要大家共同的努力，木下靜涯舊居及崎仔頂施家古厝兩案目前僅能由淡水古蹟博物館定期巡檢，盼文化部站在保存文化資產立場提供協助，儘速恢復古蹟原有風貌，彰顯文化資產價值。

(中國時報)