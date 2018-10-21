愛無礙 身心障者暢遊大鵬灣

2018年10月21日 01:15 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣政府20日在大鵬灣舉辦「2018大鵬灣夢之海洋／愛無礙家庭日活動」，邀請60個身心障礙者家庭暢遊大鵬灣，體驗各項水陸設施，登上飛機觀景台欣賞美麗海景及國際賽車場。身心障者平日少有機會從事有難度的戶外活動，都玩得很開心。

縣府前兩年為身心障礙者舉辦墾丁浮潛和大鵬灣帆船體驗等活動，讓他們也能享有休閒育樂平權，獲得不少身障者肯定，許多參加者表示到現在都很難忘。今年特地擴大舉辦，邀請身心障者的家庭成員一起歡度周末假期。

這次活動特安排7項水陸設施體驗，包括水上摩托車、香蕉船、獨木舟、天鵝船等水上活動，及輪椅攀繩垂降、沙灘輪椅、三輪車等陸上活動；國際扶輪社捐贈4台沙灘輪椅，讓身心障朋友可和家人朋友一起在沙灘玩水。

縣長潘孟安也特地騎水上摩托車載身心障朋友坐香蕉船在大鵬灣馳騁，直呼好過癮；陸上活動最特別的是在大飛機景觀台的機翼下玩輪椅攀繩垂降，身心障者頓時化身為湯姆克魯斯，體驗從未經歷過的「不可能的任務」。

加拿大工程師Wade Watts是友善輪椅解決方案公司的創辦主席，因罹患罕見疾病而不能久站，讓酷愛戶外活動的他感到不便，因此著手設計沙灘輪椅等輔助器具，也特地到場體驗各項設施。

(中國時報)