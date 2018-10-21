簡文秀捐百萬 培育音樂幼苗

2018年10月21日 01:15 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣羅東國小20日舉辦120周年校慶活動，擁有百年歷史的羅東國小培育出無數人才，知名聲樂家簡文秀也是傑出校友之一，簡文秀不但在昨日與夫婿葉寅夫參加校慶活動，更慷慨捐出100萬元，盼母校培育更多優秀的音樂人才。

「我的音樂和歌唱之路，都是在羅東國小啟蒙的，在音樂界有一點成績，必須感謝羅東國小。」簡文秀滿懷感激地說，小時候在羅東國小參加合唱團及音樂活動，培養出對音樂的愛好，特別是學校音樂老師很疼惜她，每天都載她到老師家練習唱歌，這份師恩感念至今。

簡文秀表示，有人說台灣最美的風景是人，但應該還要加入「文化」的元素，「人文」環境再提升，才會讓台灣更美，最近大家都在聊政治、談選舉，她覺得應該要給社會一些「溫度」。

她強調，尤其是有天分的孩子，常是生長在平凡環境中，因此當自己有能力時，就會想拉這些孩子們一把，此次捐出100萬元給羅東國小，希望學校栽培更多優秀音樂人才。

簡文秀說，如果成效良好，學校需要更多經費，未來也會再持續贊助，除經費上的幫助，也願意與音樂界的朋友親自教導孩子唱歌技巧。

簡文秀還笑說，母親雖然不識字，但家裡的3個小孩都各有成就，她與建築師二弟簡俊卿都是羅東國小傑出校友，也都與人文藝術有關，因此她的母親也被讚譽是「最有效率的母親」。

(中國時報)